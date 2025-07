BVBank 6 tháng đầu năm: Tăng trưởng tín dụng đạt gần 14%, tổng tài sản tăng 12%

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2025 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Bám sát chủ trương duy trì lãi suất ưu đãi, cạnh tranh để mở rộng tệp khách hàng, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, BVBank đạt mức tăng trưởng tốt về tổng tài sản và dư nợ cho vay khách hàng.

Tăng trưởng tín dụng đạt gần 14% trong đó dư nợ cho vay tăng 8%, tổng tài sản tăng 12%

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của BVBank, tổng tài sản đạt 115.500 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Với kết quả này, BVBank đã hoàn thành 95% kế hoạch năm theo ĐHĐCĐ đặt ra.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 93.400 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2024 và gần 14% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 73,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm với trọng tâm là phân khúc cá nhân và SME - 2 nhóm khách hàng trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của BVBank.

Về huy động vốn, BVBank ghi nhận quy mô gần 106.400 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và gần 12% so với đầu năm.

Đáng chú ý, gần 80% nguồn vốn đến từ khách hàng cá nhân & tổ chức (đạt hơn 81,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 9% so đầu năm), cho thấy mức độ cải thiện đáng kể về uy tín thương hiệu BVBank, cũng như năng lực thu hút dòng vốn bán lẻ trung dài hạn – nền tảng quan trọng cho an toàn thanh khoản và tăng trưởng tín dụng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập của BVBank ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt gần 1.150 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ nhờ chiến lược chủ động duy trì chính sách lãi suất cạnh tranh, hỗ trợ khách hàng và mở rộng tệp khách hàng sau khi thay đổi nhận diện thương hiệu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 93 tỷ đồng. Mức lợi nhuận thấp hơn so cùng kỳ, nguyên do chủ yếu đến từ việc BVBank chủ động giảm lãi suất cho vay, đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ và NHNN. Đồng thời, BVBank chủ động trích lập chi phí dự phòng để củng cố vùng đệm an toàn và kiểm soát chất lượng tài sản và chi phí hoạt động tăng 17% để mở rộng kinh doanh, đặc biệt, đầu tư nâng cấp mạng lưới và hạ tầng công nghệ, phục vụ chiến lược số hóa trong dài hạn và tối ưu quy trình vận hành.

93% khách hàng mở mới đến từ kênh số.

Tập trung vào khách hàng cá nhân, công nghệ và trải nghiệm người dùng, BVBank đang tạo lợi thế cạnh tranh bằng tốc độ triển khai và chiều sâu nền tảng. Đây chính là trục chiến lược đưa ngân hàng tăng tốc quy mô bán lẻ trên nền tảng số hóa toàn diện.

Từ năm 2021, BVBank đã triển khai nền tảng Digimi – kênh giao dịch số đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái bán lẻ. Tính đến giữa năm 2025, số lượng giao dịch qua Digimi tiếp tục tăng mạnh, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ các kênh truyền thống sang kênh số. Cụ thể 6 tháng đầu năm, 93% số lượng khách hàng mở mới đến từ kênh số, tổng số lượng giao dịch trên Digimi tăng 51% so với cùng kỳ 2024, trong đó huy động vốn trên kênh số cũng tăng trưởng mạnh 50%.

Song song, BVBank phát triển Digistore – nền tảng tài chính trọn gói hướng đến nhóm hộ kinh doanh, hỗ trợ nhóm này theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước. Giải pháp giúp BVBank mở rộng tệp khách hàng và tăng tốc độ phủ sóng dịch vụ ở nhiều thị trường ngách. Trong 6 tháng triển khai mạnh mẽ, quy mô khách hàng và doanh số giao dịch tăng lần lượt gấp 30 lần và 23 lần.

BVBank cũng là đơn vị tiên phong tích hợp eKYC xác thực VNeID vào toàn bộ quy trình mở tài khoản, góp phần tăng tốc trải nghiệm người dùng và giảm phụ thuộc vào kênh vật lý. Đặc biệt, BVBank mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán không tiền mặt, triển khai QR xuyên biên giới tại Thái Lan, Campuchia, Lào, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, miễn phí giao dịch, khuyến mãi chi tiêu thẻ, lãi suất hấp dẫn... nhằm thu hút khách hàng cá nhân.

Chiến lược bán lẻ kết hợp số hóa đã giúp BVBank gặt hái được nhiều giải thưởng trên thị trường. Ngân hàng được vinh danh với danh hiệu uy tín như: Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ 2024; Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2024,…do tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng và Top ngân hàng có thương hiệu tăng trưởng tốt về thứ hạng do Cty nghiên cứu thị trường Mibrand khảo sát.