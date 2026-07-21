BVBank mang gì lên HOSE để kỳ vọng lãi 1.000 tỷ đồng?

Sau gần 6 năm giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức chuyển niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong phiên 21/7.

Kết phiên đầu tiên, BVB tăng 2,29% lên 13.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá tham chiếu 13.100 đồng, với hơn 12,3 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 168 tỷ đồng.

Việc chuyển niêm yết đánh dấu bước chuyển mới của BVBank sau gần 6 năm hiện diện trên UPCoM.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo BVBank nhận định, HOSE không chỉ là một cột mốc về thị trường niêm yết mà còn mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với nhà đầu tư, qua đó tạo nền tảng cho các kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức chuyển niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong phiên 21/7. Ảnh: BVB

Đáng chú ý, BVBank lên HOSE trong bối cảnh ngân hàng vừa điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng thêm khoảng 43% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi đầu năm.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc BVBank tại Webinar "BVBank trước thềm HOSE: Câu chuyện tăng trưởng mới" diễn ra ngày 16/7, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm là nền tảng cho quyết định này.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 14,9%, cao hơn tốc độ tăng 11,3% của chi phí hoạt động. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 59% cuối năm 2025 xuống còn 51%, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng lên 10%, cao hơn gần 4 điểm phần trăm so với cuối năm trước, trong khi biên lãi thuần (NIM) được duy trì ở mức 2,6%. Việc tổng thu nhập tăng nhanh hơn chi phí cùng các chỉ tiêu sinh lời cải thiện là những yếu tố được ban điều hành sử dụng làm cơ sở để nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Ngoài kết quả kinh doanh, BVBank cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng, cải thiện năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Trước khi điều chỉnh kế hoạch, BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 700 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2025. Đồng thời, ngân hàng lên kế hoạch tổng tài sản đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 16%; huy động khách hàng đạt 111.686 tỷ đồng, tăng 14%; và dư nợ cấp tín dụng đạt 92.552 tỷ đồng, tăng 18%.

Việc chuyển niêm yết lên HOSE cùng với kế hoạch tăng vốn và nâng mục tiêu lợi nhuận cho thấy BVBank đang bước vào giai đoạn mới, khi trọng tâm không chỉ là mở rộng quy mô mà còn hướng tới cải thiện hiệu quả hoạt động. Nếu hoàn thành mục tiêu 1.000 tỷ đồng trong năm 2026, đây sẽ là lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế của BVBank chạm mốc nghìn tỷ đồng.