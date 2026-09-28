"Cá mập" từng đút túi lợi nhuận 235% từ vàng tung cảnh báo nóng: Giá lao dốc chỉ là tạm thời, cơn sốt vàng chưa kết thúc

Ảnh minh họa: Maksym Yemelyanov.

Ông Raphael Lamm cho rằng, tình trạng tài khóa thiếu bền vững tại các thị trường lớn, đặc biệt là khoản nợ chính phủ Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, cùng với xu hướng các ngân hàng trung ương ngày càng gia tăng phân bổ tài sản vào vàng sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này trong trung và dài hạn.

Lamm là đồng quản lý L1 Gold Fund, quỹ có quy mô 1,5 tỷ AUD (khoảng 1,1 tỷ USD), cùng Mark Landau.

Theo ông, trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình chiến sự Mỹ - Iran, lãi suất thực và các số liệu lạm phát.

Giá vàng thế giới đã trượt giảm không phanh trong phiên giao dịch đầu tuần 28/9, mất 68 USD mỗi ounce (tương đương 1,6%), xuống còn 4.218 USD. Giá vàng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của lợi suất cao hơn. Giá vàng đã giảm hơn 2% trong tuần trước và giảm mạnh so với mức cao gần đây.

Giá vàng giảm 16% sau khi lập đỉnh

Vàng chịu áp lực kể từ khi lập mức kỷ lục hồi tháng 1, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất, gây bất lợi cho tài sản không sinh lãi như vàng.

Kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 16%.

“Dù thị trường vàng và giá vàng đã phải đối mặt với một số lực cản kể từ khi chiến sự Iran nổ ra, chúng tôi cho rằng những yếu tố này chỉ mang tính tạm thời”, ông Lamm nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Phần lớn các động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu vàng sẽ vẫn được duy trì, thậm chí có thể mạnh lên trong trung hạn”, ông nhận định.

Quỹ lãi 235% nhờ chiến lược “đánh” cả chiều tăng lẫn giảm

Theo đại diện quỹ, L1 Gold Fund đã đạt mức lợi nhuận ròng 235% tính đến hết tháng 8, kể từ khi ra mắt vào tháng 2/2025.

Con số này vượt đáng kể mức tăng khoảng 148% của VanEck Gold Miners ETF và mức tăng 55% của giá vàng vật chất trong cùng khoảng thời gian.

L1 Gold Fund thuộc L1 Group Ltd., tập đoàn có trụ sở tại Melbourne và đang quản lý khoảng 14 tỷ USD tài sản.

Quỹ sử dụng chiến lược kết hợp: nắm giữ vị thế mua đối với cổ phiếu liên quan đến vàng, đồng thời bán khống hợp đồng tương lai vàng để phòng ngừa rủi ro.

Trong đợt giá vàng giảm, quỹ tranh thủ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu vàng.

Ông Lamm cho biết phần lớn danh mục của quỹ tập trung vào các doanh nghiệp có vốn hóa từ 5 tỷ USD trở lên. Để hạn chế rủi ro giảm giá, quỹ cũng bán khống một số cổ phiếu vàng mà họ cho rằng đang được định giá quá cao hoặc đối mặt với những khó khăn trong hoạt động.

“Chúng tôi bắt đầu tăng khá mạnh các vị thế mua khi giá vàng xuống dưới 4.000 USD. Hiện tại, chúng tôi duy trì tỷ trọng mua ròng ở mức khoảng 60-65%”, Lamm nói.

Ông cho biết quỹ chỉ cân nhắc giảm các vị thế mua nếu kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trở thành hiện thực.

Hai nhà quản lý quỹ tiếp tục đặt cược vào vàng

Lamm và Landau thậm chí còn tăng mức đầu tư cá nhân vào chiến lược vàng.

Cả hai đã tăng phần vốn nắm giữ tại L1 Gold Fund thông qua đợt chào bán quyền mua, giúp quỹ huy động 160 triệu AUD (khoảng 114 triệu USD) hồi tháng 8.

Quỹ được niêm yết trên sàn chứng khoán Australia vào tháng 4. Theo báo cáo gần nhất, quỹ mang lại mức lợi nhuận ròng 18% cho nhà đầu tư tính đến hết tháng 8, trong khi giá vàng giảm 6% trong cùng kỳ.

“Trong 12 năm qua, chúng tôi hoạt động rất tích cực trong nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, đặc biệt là tài nguyên, vàng và kim loại cơ bản”, Lamm cho biết.

Theo ông Lamm, nhóm cổ phiếu vàng vốn hóa trung bình mà L1 Gold Fund nhắm tới có tổng vốn hóa có thể đầu tư lên tới hơn 1.000 tỷ USD, mở ra dư địa lớn cho các quỹ chuyên biệt.

Đặt cược vào các thương vụ thâu tóm ngành vàng

Khách hàng của L1 Group bao gồm các quỹ hưu trí lớn, quỹ lương hưu, văn phòng gia đình, nhà đầu tư có tài sản lớn và nhà đầu tư cá nhân.

Chiến lược lựa chọn cổ phiếu của quỹ tập trung vào các doanh nghiệp có mức định giá tương đối thấp và khả năng tạo dòng tiền trong ngắn hạn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển mỏ vàng.

Khoản đầu tư lớn nhất của quỹ hiện là Eldorado Gold Corp., một công ty khai khoáng Canada.

Quỹ cũng là cổ đông lớn nhất của K92 Mining Inc., doanh nghiệp vận hành mỏ vàng Kainantu tại Papua New Guinea.

Làn sóng hợp nhất trong ngành khai khoáng cũng góp phần thúc đẩy lợi nhuận của quỹ. Lamm cho rằng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành vàng sẽ còn tiếp diễn.

Thương vụ OceanaGold Corp. mua lại công ty khai khoáng Australia Ausgold Ltd. với giá 1,36 AUD/cổ phiếu được kỳ vọng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho quỹ. L1 Gold Fund từng mua cổ phiếu này với giá khoảng 0,50 AUD/cổ phiếu, theo bản cập nhật gửi nhà đầu tư hồi tháng 8.

“Chúng tôi thực sự hào hứng với những khoản lợi nhuận có thể đến từ các thương vụ M&A”, Lamm nói.

Ông cho rằng nhiều doanh nghiệp khai khoáng trong danh mục của quỹ có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với các công ty khai khoáng vốn hóa trung bình và lớn.

Với Lamm, đợt giảm giá vàng hiện nay vì thế chưa làm thay đổi chiến lược của quỹ. Ông cho rằng, những yếu tố nền tảng đang thúc đẩy nhu cầu vàng vẫn còn đó, trong khi các thương vụ thâu tóm và hợp nhất trong ngành có thể tiếp tục tạo thêm động lực cho nhóm cổ phiếu vàng.