Cà Mau xây cầu hơn 470 tỷ đồng nối với tỉnh An Giang

Hoàng Hạnh
13/11/2025 14:20 GMT +7
Ngày 13/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang.

Theo đó, Dự án có điểm đầu tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau và điểm cuối kết nối với đường ven sông Cái Lớn, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.

Điểm đầu của Dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Đình tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau và điểm cuối kết nối với đường ven sông Cái Lớn, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Ảnh: Trung Sơn

Cầu Ba Đình có chiều dài dự kiến khoảng 1.104 m (cầu chính 344m, đường vào cầu khoảng 760 m), thuộc dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác, giai đoạn 2026 - 2030 (thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029).

Mục tiêu đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của địa phương; nâng cao khả năng khai thác tuyến đường ĐT.979 (đoạn Phước Long đi Ba Đình) và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các khu vực Hồng Dân, Phước Long, tỉnh Cà Mau và khu vực Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang.

