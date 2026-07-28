“Cà phê doanh nhân” Tam Kỳ: Kênh “gỡ khó” trực tiếp cho doanh nghiệp

Tham dự chương trình có lãnh đạo phường Tam Kỳ, đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng gần 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như, quà tặng doanh nghiệp, giáo dục, y tế, năng lượng, trầm hương, truyền thông, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, ngân hàng và công nghệ.

Bí thư phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu khẳng định, mô hình “Cà phê doanh nhân” là kênh đối thoại trực tiếp và hiệu quả giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: T.K

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp đã chủ động giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ những khó khăn thực tế trong quá trình vận hành. Các đơn vị cũng đề xuất địa phương hỗ trợ kết nối thông tin, tiếp cận mặt bằng, nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục pháp lý và hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Đoàn Xuân Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng khẳng định, mô hình “Cà phê doanh nhân” là kênh đối thoại trực tiếp và hiệu quả giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, lãnh đạo địa phương có thể lắng nghe, nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng, khó khăn cũng như các ý tưởng phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở này, địa phương sẽ chủ động phối hợp tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Các doanh nghiệp dự chương trình “Cà phê doanh nhân” và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công việc đến trực tiếp với lãnh đạo phường Tam Kỳ. Ảnh: T.K

Trong thời gian tới, Bí thư phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu đề nghị cần duy trì mô hình này thường xuyên, có thể tổ chức theo từng chuyên đề gắn với các lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chương trình cần mời đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng tham gia để giải đáp trực tiếp các nội dung doanh nghiệp quan tâm, nâng cao hiệu quả đồng hành và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Ghi nhận vai trò của Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Thời gian qua, việc liên kết giữa các hội viên chưa thật sự thường xuyên, một số nguồn lực và cơ hội hợp tác chưa được khai thác hiệu quả.

Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Ảnh: T.K

“Thời gian tới, hội cần tăng cường kết nối giữa các hội viên, mở rộng quan hệ với doanh nghiệp ở các địa phương lân cận và cộng đồng doanh nghiệp đồng hương tại phía Nam.

Khi các đơn vị hiểu rõ năng lực, sản phẩm và nhu cầu của nhau, khả năng hợp tác, hỗ trợ tiêu thụ và cùng phát triển sẽ thuận lợi hơn”, ông Đỗ Văn Minh nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo UBND phường Tam Kỳ đã thông tin nhiều cơ chế, điều kiện mới nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, lãnh đạo phường cũng cho hay, trên địa bàn đang có một số cơ sở hành chính dôi dư, doanh nghiệp có nhu cầu có thể tìm hiểu, thực hiện đúng quy trình pháp lý để thuê và khai thác.

Đặc biệt, các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh đang có nguồn vốn tốt, mức vay lên đến 10 tỷ đồng cho trường hợp đủ điều kiện. Phường đã kết nối thành công cho một số đơn vị và sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu.

Do đặc thù thời gian của doanh nghiệp, việc tổ chức định kỳ có thể gặp khó khăn. Chủ tịch UBND phường gợi ý, khi phát sinh vấn đề cần hỗ trợ, hội viên có thể tổng hợp nội dung và chủ động đăng ký làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND phường hoặc các phòng, ban chuyên môn.

Bí thư phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu đề nghị cần duy trì mô hình "Cà phê doanh nhân" thường xuyên, có thể tổ chức theo từng chuyên đề gắn với các lĩnh vực cụ thể. Ảnh: T.K

Dịp này, lãnh đạo phường Tam Kỳ cũng đã thông tin địa phương đang tích cực chuẩn bị chuỗi hoạt động quy mô kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ. Sự kiện dự kiến sẽ có 10 đêm nhạc nước, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng không gian trưng bày và quảng bá sản phẩm địa phương.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn sẽ tích cực đồng hành, hưởng ứng tham gia, góp phần tạo nên sự thành công và lan tỏa mạnh mẽ cho sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng này của địa phương.