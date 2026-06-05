“Cà phê doanh nhân” trở thành kênh gỡ khó cho doanh nghiệp Lâm Đồng

Ngày 5/6, tại phường Nam Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” lần 2 với chủ đề phổ biến các chính sách, quy định mới trong lĩnh vực đất đai.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu khai mạc chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Yên, hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được điều chỉnh theo hướng minh bạch, sát thực tiễn, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển thuận lợi hơn. Trong đó, các chính sách về đất đai đang từng bước được hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số chỉ có thể đạt được khi có sự đồng hành, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tất cả các lĩnh vực.

“Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế về khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp và tài nguyên rừng. Sau khi sáp nhập, tỉnh có quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng mở với nhiều dư địa thu hút đầu tư. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế để cùng xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững”, ông Yên nói.

Liên quan đến chủ đề đất đai, ông Yên cho rằng đây là lĩnh vực có nhiều quy định mới, tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, ông đề nghị doanh nghiệp mạnh dạn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận đất đai để các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp, qua đó cùng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu cùng các doanh nhân phía Tây Lâm Đồng tham gia chương trình “Cà phê doanh nhân” tại phường Nam Gia Nghĩa.

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phía Tây tỉnh Lâm Đồng đã thẳng thắn nêu các khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính và việc tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các xã, phường cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ đầu tư. Nhiều đề xuất cũng được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nêu các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy thu hút và phát triển đầu tư tại chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết “Cà phê doanh nhân” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách mới, đồng thời lắng nghe và tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Hiếu, việc triển khai Luật Đất đai 2024 cùng các quy hoạch mới của tỉnh đặt ra nhiều yêu cầu đối với hoạt động đầu tư. Do đó, việc cập nhật kịp thời các quy định về đất đai sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận quỹ đất, thực hiện thủ tục đúng quy định và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phát biểu về vai trò kết nối doanh nghiệp của chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

