Cả 'thị trấn' Mỹ được rao bán với giá chỉ 4,75 triệu đô, người mua được tặng kèm một mỏ vàng thực sự

"Thị trấn" Belden, California được "rao bán" với giá 4,75 triệu USD. Ảnh Belden Town

Toàn bộ "thị trấn" Belden nằm dọc theo hẻm núi sông Feather ở miền Bắc California (Mỹ) đang được rao bán với mức giá 4,75 triệu USD. Nơi đây vốn từng là một khu mỏ sầm uất trong thời kỳ "sốt vàng" lịch sử, trước khi chuyển mình thành một điểm đến du lịch nên thơ dưới quyền sở hữu của ông Ivan Coffman.

Về mặt lịch sử, khi vẫn còn là một khu mỏ đông đúc, sầm uất, Belden từng có đầy đủ hạ tầng như khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng tổng hợp, trường học cũ và các cabin nhà ở. Do có đầy đủ cấu trúc giống như một cộng đồng thu nhỏ độc lập, người ta quen gọi Belden là "thị trấn".

Belden Town có cảnh quan thơ mộng. Ảnh Belden Town

Hiện tại, Belden là khu đất rộng 4 mẫu Anh này bao gồm hệ thống hạ tầng sẵn có như: khu nhà ở của chủ sở hữu, 7 cabin cho khách thuê (mỗi cabin từ 2–3 phòng ngủ), một khách sạn 18 phòng, 16 khu vực đậu xe RV, một nhà hàng kiêm quầy bar đầy đủ dịch vụ, cùng nhiều không gian tổ chức sự kiện ngoài trời.

Trang web của "thị trấn" mô tả đây là một cơ hội hiếm có để nhà đầu tư phát triển nó thành khu nghỉ dưỡng boutique, trung tâm tổ chức sự kiện, điểm đến âm nhạc, khu du lịch sinh thái glamping hay khu nghỉ dưỡng RV với hạ tầng và bản sắc khó có thể tái tạo lại được ở thời điểm hiện tại.

Belden Town có cảnh quan thơ mộng. Ảnh Belden Town

"Thị trấn" độc đáo này có dân số chỉ vỏn vẹn 15 người và nằm tách biệt hoàn toàn. Chủ nhân hiện tại của Belden là ông Ivan Coffman, năm nay 87 tuổi, người đã mua lại nơi này từ năm 1989 và biến nó thành điểm du lịch nổi tiếng.

"Thị trấn" tuyệt đẹp này chỉ có 15 cư dân. Ảnh Belden Town

Ông Coffman lần đầu đặt chân đến Belden vào năm 1970 để tìm vàng và cho biết một trận lũ lịch sử năm đó đã cuốn trôi một lượng lớn sỏi đá, để lộ ra những vỉa vàng ẩn giấu suốt nhiều năm. Đến nay, ở tuổi 87, ông cho biết mình vẫn ra bờ sông đãi vàng gần như mỗi ngày.

"Thị trấn" đẹp như tranh vẽ với những căn nhà gỗ được sơn màu rực rỡ, cùng một nhà hàng phục vụ đầy đủ các món ăn. Ảnh Belden Town

Bên cạnh khu vực chính, một lô đất lân cận rộng 5 mẫu Anh hiện đang dùng làm bãi đậu xe phụ và hỗ trợ sự kiện cũng được rao bán riêng với giá 500.000 USD. Quyết định rao bán cơ ngơi này được đưa ra một phần sau khi người con trai của ông qua đời vì bệnh lý vào đầu năm nay.

Đây được xem là cơ hội ngàn vàng cho các nhà đầu tư muốn sở hữu một khu vực đậm chất lịch sử nước Mỹ và trải nghiệm cảm giác làm "chủ tể" của cả một vùng đất riêng tư.