Các "cá mập" quản lý 27.000 tỷ USD đồng loạt gom vàng, cá cược mới vào mốc 5.000 USD

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Amundi SA, nhà quản lý tài sản lớn nhất châu Âu, đã mua vàng với kỳ vọng giá sẽ trở lại 5.000 USD/ounce vào cuối năm. Pictet Asset Management, Robeco Institutional Asset Management và Fidelity International cũng tăng lượng vàng nắm giữ sau khi từng cắt giảm vị thế trong đợt giá lao dốc từ mức cao kỷ lục.

Lorenzo Portelli, Trưởng bộ phận chiến lược đa tài sản tại Amundi Investment Institute, đánh giá vàng là tài sản tương đối rẻ, có khả năng phòng hộ tốt và thanh khoản khá cao. Tuy nhiên, Amundi vẫn cần có cái nhìn rõ hơn về đường đi của lãi suất Mỹ trước khi tiếp tục tăng lượng vàng vừa mua.

27.000 tỷ USD đang đặt cược vào vàng

Xu hướng này nổi bật trong cuộc khảo sát của Bloomberg với hơn một chục nhà quản lý tài sản, đại diện cho các tổ chức đang quản lý tổng cộng khoảng 27.000 tỷ USD.

Đáng chú ý, không một tổ chức nào trong số này giảm triển vọng với vàng. Tất cả đều cho biết đã mua thêm vàng trong những tuần gần đây hoặc duy trì tỷ trọng tích cực, trong đó có BNP Paribas Asset Management và Manulife John Hancock Investments.

Tuy nhiên, giới quản lý quỹ cho rằng vàng sẽ không dễ dàng vượt qua vùng 4.600 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm đang gây sức ép lên kim loại quý.

Vàng không trả lãi nên thường kém hấp dẫn khi chi phí vay tăng. Tâm lý thị trường càng chịu sức ép sau bài phát biểu ngày 28/8 của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Ông cảnh báo lạm phát Mỹ chưa giảm đáng kể về mục tiêu 2%, qua đó thúc đẩy kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục thắt chặt.

Dù vậy, những trở ngại này chưa đủ khiến các nhà đầu tư dài hạn từ bỏ vàng.

Vàng trở lại vai trò tài sản phòng hộ

Theo Arnout van Rijn, nhà quản lý danh mục tại Robeco, vàng đã trở thành một tài sản được chấp nhận rộng rãi và ngày càng xuất hiện trong các danh mục đầu tư thông thường.

Sau khi lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi tháng 1 nhờ dòng tiền đầu cơ, vàng dành phần lớn thời gian trong năm nay để điều chỉnh. Giá năng lượng tăng cao và cú sốc lạm phát liên quan đến cuộc chiến Iran từng kéo vàng xuống khoảng 4.000 USD/ounce vào tháng 6. Đây cũng là thời điểm các quỹ bắt đầu quay lại.

Michael Cuggino, Chủ tịch Permanent Portfolio Family of Funds, cho rằng mức 4.000 USD là cơ hội mua hấp dẫn đối với những nhà đầu tư chưa sở hữu vàng. Ông tin câu chuyện vĩ mô dài hạn vẫn ủng hộ kim loại quý và giá vàng có thể tiếp tục tạo các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn.

Đến chiều 4/9, vàng giao dịch quanh 4.400 USD/ounce tại London.

Một động lực quan trọng khác là hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương mua ròng 289 tấn vàng trong quý II, mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý II.

Sophie Huynh, nhà quản lý danh mục tại BNP Paribas, cũng quay lại với vàng khi nhận thấy mối tương quan giữa kim loại quý và các tài sản rủi ro như cổ phiếu suy yếu. Theo bà, điều này cho thấy vai trò phòng hộ truyền thống của vàng đang trở lại.

“Lớp bọt đầu cơ của vàng đã tan bớt”, Huynh nhận định, cho rằng giá hiện được hỗ trợ bởi những yếu tố nền tảng như ngân hàng trung ương mua vàng và các nhà quản lý đa tài sản tìm kiếm công cụ phòng hộ. Vị thế mua ròng của các quỹ cũng đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm trong tuần kết thúc ngày 25/8.

Lo ngại về USD tiếp sức cho vàng

Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, gần đây cảnh báo nhà đầu tư nên giảm nắm giữ trái phiếu và có thể phân bổ tới 15% danh mục vào vàng để phòng ngừa nguy cơ khủng hoảng nợ Mỹ.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài tăng lên mức cao nhất nhiều năm, những lo ngại về sức khỏe tài khóa Mỹ đang thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản hữu hình như vàng và Bitcoin.

Một số nhà quản lý cho rằng lo ngại về USD có thể bị phóng đại, bởi hiện chưa có tài sản nào đủ khả năng thay thế đồng bạc xanh. Tuy nhiên, họ đồng thời nhận định việc nhà đầu tư từng bước đa dạng hóa danh mục vẫn có thể tạo lực đẩy bền vững cho vàng.

Vàng hiện chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong danh mục của nhiều nhà đầu tư phương Tây. Vì vậy, chỉ một phần nhỏ dòng tiền chuyển sang kim loại quý cũng có thể tạo tác động đáng kể lên giá.

Bất kể Fed lựa chọn cách nào để kiểm soát lạm phát, giới đầu tư vẫn có lý do để giữ vàng như một công cụ phòng vệ trước bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị.

“Vàng vẫn có thể giữ giá trị như một công cụ phòng hộ trước những điều Fed không thể kiểm soát”, Tracy Chen, nhà quản lý danh mục tại Brandywine Global Investment Management, nhận định.