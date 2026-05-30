Các gia tộc tỷ phú đang rút tiền khỏi Mỹ, chuyển hướng đầu tư sang châu Âu, Trung Quốc

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Theo báo cáo thường niên của bộ phận quản lý quỹ chuyên quản lý tài sản cho các gia tộc siêu giàu thuộc UBS - một trong những ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ - hơn một phần tư khách hàng gia đình toàn cầu của ngân hàng này đã giảm hoặc có kế hoạch giảm nắm giữ tài sản định giá bằng USD.

Nguyên nhân chính là lo ngại đồng USD - đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới - đang suy yếu.

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát 307 khách hàng của UBS tại khoảng 30 khu vực trên thế giới. Trung bình mỗi gia đình trong khảo sát sở hữu khối tài sản khoảng 2,7 tỷ USD.

UBS cho biết khoảng hai phần ba các family office do ngân hàng quản lý đang giảm niềm tin vào sức mạnh của đồng USD trong vòng 12 tháng tới.

Những lo ngại về bất ổn kinh tế dài hạn, biến động địa chính trị và triển vọng tài khóa của Mỹ đang thúc đẩy giới siêu giàu tìm kiếm các điểm đến đầu tư mới bên ngoài nước Mỹ.

Theo báo cáo, Tây Âu nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định hơn và định giá tài sản được cho là hợp lý hơn sau nhiều năm thị trường Mỹ tăng nóng.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm bất chấp các căng thẳng địa chính trị và áp lực kinh tế gần đây, khi nhiều nhà đầu tư vẫn tin nền kinh tế lớn thứ hai thế giới còn dư địa tăng trưởng dài hạn.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược của giới tài phiệt toàn cầu, vốn trước đây thường xem Mỹ là điểm đến gần như mặc định cho các khoản đầu tư lớn.

Việc giảm tiếp xúc với tài sản Mỹ có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc các khoản nắm giữ bằng USD.

Báo cáo của UBS cho thấy nhiều family office hiện ưu tiên đa dạng hóa mạnh hơn về địa lý nhằm giảm rủi ro trước các biến động chính trị, thương mại và tiền tệ toàn cầu.

Dù vậy, Mỹ vẫn là thị trường tài chính lớn và có tính thanh khoản cao nhất thế giới. Tuy nhiên, giới siêu giàu dường như đang trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ bất ổn kéo dài và những dấu hiệu suy yếu của đồng bạc xanh.