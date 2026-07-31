Các ngân hàng trung ương cùng “đạp phanh", vàng khó tạo sóng lớn

Vàng được cho là khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Ảnh Dragon Claws/Adobe Stock

Theo Kitco News, thị trường vàng tiếp tục dao động gần các vùng hỗ trợ quan trọng nhưng chưa xuất hiện biến động mạnh, trong bối cảnh chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn nghiêng về hướng thắt chặt.

Ngày 30/7, Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%, phù hợp với dự báo của thị trường.

Tuy nhiên, đáng chú ý là ba thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã bày tỏ quan điểm ủng hộ tăng lãi suất. Con số này cao hơn dự báo của giới kinh tế, khi trước đó thị trường chỉ kỳ vọng hai thành viên sẽ bỏ phiếu theo hướng thắt chặt hơn.



Sự thay đổi trong tương quan bỏ phiếu cho thấy lo ngại về lạm phát tại Anh đang gia tăng, đặc biệt khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp tục đẩy giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt lên cao.

Trong tuyên bố chính sách, BoE cho biết giá dầu thô và các sản phẩm năng lượng tinh chế vẫn biến động mạnh, đồng thời duy trì ở mức cao hơn so với trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Ngân hàng này thừa nhận tác động của cú sốc năng lượng đối với nền kinh tế Anh vẫn chưa thể xác định rõ.

“Chính sách tiền tệ không thể tác động trực tiếp đến giá năng lượng, nhưng được điều hành nhằm bảo đảm nền kinh tế thích ứng với những biến động này theo cách giúp đưa lạm phát về mục tiêu 2% một cách bền vững”, BoE cho biết.

Theo ngân hàng trung ương Anh, chính sách phù hợp trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào quy mô và thời gian kéo dài của cú sốc năng lượng, cũng như cách tác động của nó lan truyền sang nền kinh tế thông qua các điều kiện tài chính.

Tương tự trước đó một ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng quyết định giữ nguyên lãi suất. Điều trùng hợp là 3 thành viên bỏ phiếu của FOMC cũng phản đối giữ nguyên lãi suất và ủng hộ việc tăng 25 điểm cơ bản.

Giá vàng chưa có động lực tăng mạnh

Thị trường vàng phản ứng khá hạn chế trước quyết định mới của BoE cũng như Fed. Việc nhiều ngân hàng trung ương duy trì lập trường thận trọng, thậm chí có xu hướng tăng lãi suất, đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Khi lãi suất tăng, các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi có thể mang lại lợi tức cao hơn, trong khi vàng không tạo ra dòng tiền hay lãi suất.

Điều này làm tăng “chi phí cơ hội” của việc nắm giữ kim loại quý.

So với đồng bảng Anh, giá vàng giao ngay gần nhất được giao dịch quanh mức 3.049,14 bảng Anh mỗi ounce ngày 30/7, tăng 0,25% trong ngày.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ngày 30/7 ở mức khoảng 4.081 USD/ounce, tăng 0,8% sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng giữ nguyên lãi suất.

Diễn biến này phản ánh xu hướng chung của thị trường: vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ nhất định từ những bất ổn địa chính trị và rủi ro lạm phát, nhưng chưa có đủ động lực để tạo ra một đợt tăng giá mạnh.

Động thái của Fed và BoE cho thấy các ngân hàng trung ương lớn vẫn chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ, dù tăng trưởng kinh tế đang đối mặt nhiều rủi ro.

Ông Petros Pantzari, Giám đốc giao dịch tại Monaxa, nhận định quyết định giữ nguyên lãi suất mới nhất của các ngân hàng trung ương cho thấy họ đang đứng giữa 2 sức ép lớn. Ông mô tả đây là tâm lý "một chân đạp phanh, một mắt nhìn về Vùng Vịnh”.

Theo ông, xung đột Mỹ-Iran đã cho thấy một cú sốc giá dầu có thể nhanh chóng làm tăng chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của các hộ gia đình.

Việc số thành viên ủng hộ tăng lãi suất cao hơn dự kiến có thể khiến triển vọng cắt giảm lãi suất bị đẩy xa hơn.

Trong bối cảnh đó, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, nhưng triển vọng lãi suất cao kéo dài đang hạn chế khả năng bứt phá mạnh trong ngắn hạn.