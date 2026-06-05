Các xã, phường phía Nam thành phố Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường

Năm 2026 là năm phường Quảng Phú tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao gắn với lễ hội biển. Đây là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Phú đến với du khách gần xa; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ của địa phương. Để mỗi du khách khi đến với Quảng Phú đều cảm nhận được vẻ đẹp của những bãi biển sạch, môi trường trong lành và sự thân thiện, văn minh của cộng đồng dân cư, công tác bảo vệ môi trường cần phải trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Ngày 5/6, UBND phường Quảng Phú và xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động “Ngày hội bảo vệ môi trường biển”

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Quảng Phú đã ra quân thu gom rác thải tại khu vực bãi biển Tam Thanh, khối phố Hòa Trung, Hòa Thượng và tuyến đường ven sông Trường Giang

Phát biểu tại buổi phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Nguyễn Văn Hiệu, mong muốn phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường biển; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

Mỗi hành động dù nhỏ như nhặt rác thải trên bãi biển, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần hay tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi ra môi trường, đặc biệt là tại các khu vực biển, sông, kênh mương và nơi công cộng đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội...

Lực lượng phường Quảng Phú ra quân dọn dẹp bãi biển Tam Thanh

“Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.

Đồng thời, tin tưởng rằng phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Quảng Phú sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp, thân thiện và đáng sống; xứng đáng là điểm đến hấp dẫn của du khách và là niềm tự hào của mỗi người dân Quảng Phú”, ông Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lãnh Ngọc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 trên địa bàn xã.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lãnh Ngọc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 trên địa bàn xã

Ông Thái Công Cần - Phó Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng các hoạt động ra quân làm sạch môi trường, thu gom và xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch các tuyến đường giao thông, khu dân cư, khu vực công cộng; duy trì thường xuyên phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”…

Ngay sau khi lễ ra quân, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Lãnh Ngọc tiến hành thu gom rác thải, dọn dẹp môi trường trên địa bàn

“Địa phương triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 30/8/2026, trong đó các hoạt động cao điểm diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật với các hoạt động như; tổ chức ra quân, phát động các “Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”; trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, phân loại rác thải tại nguồn, …; xây dựng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, các nhóm Zalo cộng đồng, Trang thông tin điện tử xã về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”…”, ông Thái Công Cần cho biết.