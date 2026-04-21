Nhịp sống miền Trung

Cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào trung tâm TP. Huế giờ cao điểm

Trần Hòe
21/04/2026 08:55 GMT +7
TP. Huế cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô thành phố trong các khung giờ cao điểm từ 0h ngày 30/4/2026.

Ngày 21/4, theo tin từ Sở Xây dựng TP. Huế, cơ quan này vừa ban hành văn bản cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô thành phố trong các khung giờ cao điểm.

Theo đó, xe tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô (địa bàn hai quận Phú Xuân và Thuận Hóa cũ) vào khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 6h đến 8h và buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày.

Thành phố sẽ tiến hành cắm biển báo cấm xe tải từ 3,5 tấn tại nhiều vị trí quan trọng gồm đường Lý Thái Tổ (km 819+830 quốc lộ 1), nút giao quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương, các nút giao với đường tỉnh 28 và đường tỉnh 10A, đường Nguyễn Gia Thiều, nút giao Tăng Bạt Hổ với Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng với đường Kim Long - Bùi Thị Xuân, cùng nhiều nút giao khác.

Trong thời gian bị cấm, các xe tải phải di chuyển theo tuyến vành đai thay thế, gồm: Quốc lộ 1 - cầu vượt Thủy Dương - đường tỉnh 28 - đường tỉnh 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - quốc lộ 1 (đoạn giao đường Lê Duẩn) và ngược lại.

Việc lắp đặt biển báo cấm xe tải từ 3,5 tấn sẽ được địa phương hoàn tất trước ngày 29/4.

