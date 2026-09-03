Cận cảnh sân bay hơn 3.200 tỷ đồng vừa mới nâng cấp ở Gia Lai, sắp đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

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Quy Nhơn

Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang chạy đua với thời gian, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, Gia Lai để kịp bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 9, tiến tới khai thác thương mại từ tháng 10.