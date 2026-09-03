Cận cảnh sân bay hơn 3.200 tỷ đồng vừa mới nâng cấp ở Gia Lai, sắp đón chuyến bay quốc tế đầu tiên
Quy Nhơn
03/09/2026 12:36 GMT +7
Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang chạy đua với thời gian, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, Gia Lai để kịp bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 9, tiến tới khai thác thương mại từ tháng 10.
Tại công trường xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), không khí thi công những ngày đầu tháng 9 diễn ra khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị đang dồn lực hoàn thiện các hạng mục cuối để công trình sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Ảnh: CH. Trực tiếp lắp hệ thống đèn tín hiệu, công nhân Lê Văn Ngọ (50 tuổi) chia sẻ toàn đội xác định gạt kỳ nghỉ lễ sang một bên, thay ca thi công, thậm chí ăn cơm ngay tại công trường để kịp tiến độ. Ảnh: CH. Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (đơn vị chủ đầu tư), các lực lượng đang dồn sức lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật quan trọng như đèn hiệu hàng không, hệ thống quan trắc khí tượng... Ảnh: CH. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật đường cất hạ cánh số 2 cơ bản đủ điều kiện phục vụ bay hiệu chuẩn. Đơn vị đang phối hợp với Cục Hàng không và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để chốt lịch trình cụ thể. Ảnh: CH. Theo ông Phong, bay hiệu chuẩn là quy trình kiểm tra kỹ thuật bắt buộc nhằm đánh giá chính xác các hệ thống dẫn đường, đèn hiệu... bằng máy bay chuyên dụng. Mọi thông số sẽ được căn chỉnh chuẩn xác nhất trước khi bàn giao đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: CH. Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 8/2025, thời gian thực hiện theo kế hoạch là 12 tháng. Ảnh: CH. Hạng mục quan trọng nhất là đường cất hạ cánh số 2 được xây dựng song song với đường băng hiện hữu, cách khoảng 215m về phía tây. Ảnh: CH. Đường băng mới có kích thước 3.048x45m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như Airbus A320, A321 và các loại máy bay tương đương; khi có nhu cầu có thể tiếp nhận tàu bay Code E. Ảnh: CH. Các kỹ sư, công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trên đường băng. Ảnh: CH. Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, việc hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 được kỳ vọng sẽ giúp sân bay Phù Cát nâng cao năng lực phục vụ, mở rộng đường bay nội địa đến tỉnh và từng bước hướng tới khai thác chuyến bay quốc tế. Ảnh: CH.