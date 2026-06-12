Cần cơ chế đặc thù gỡ vướng đầu tư công cho các xã miền núi ở Đà Nẵng

Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của 4 xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 4 xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà đã báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, thu chi ngân sách và tiến độ giải ngân các nguồn vốn tính đến trung tuần tháng 6/2026.

Chiều ngày 11/6, tại xã Tiên Phước, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phiên giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 với 4 xã thuộc huyện Tiên Phước cũ

Đối với xã Tiên Phước, tính đến ngày 10/6, địa phương đã giải ngân được hơn 13 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch năm. Xã đã tiếp nhận, triển khai quản lý 68 dự án bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tiên Phước và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện cũ. Hiện tại, xã đang xây dựng Đề án đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2027 và NTM hiện đại vào năm 2030. Điểm sáng của địa phương là sở hữu 18 sản phẩm OCOP, trong đó 16 sản phẩm 3 sao, 2 sản phẩm 4 sao và Cụm công nghiệp Tài Đa đạt tỷ lệ lấp đầy 60% với 6 doanh nghiệp hoạt động.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước báo cáo với đoàn công tác

Xã Lãnh Ngọc, tính đến ngày 10/6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt 119,861 tỷ đồng (đạt 71,66% dự toán năm); tổng chi ngân sách địa phương đạt 53,214 tỷ đồng (đạt 31,81% dự toán). Về đầu tư công, giá trị giải ngân đạt 1.892,121 tỷ đồng, tương đương 5,51% kế hoạch vốn năm 2026. Xã đang triển khai 15 công trình nhóm C với tổng mức đầu tư khoảng 42 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của xã Thạnh Bình, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 28,575 tỷ đồng, đã giải ngân được 4,811 tỷ đồng, đạt 16,84%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13,166 tỷ đồng, tổng chi đạt 70,904 tỷ đồng.

Ông Dương Đức Lin - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 với đoàn làm việc Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng

Cuối cùng là xã Sơn Cẩm Hà, địa bàn hiện có 2 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động. Trong đó, 4 HTX đang triển khai dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các cây trồng chủ lực kinh tế vườn gồm, bòn bon, măng cụt, cam…cho 159 hộ với quy mô 36 ha. Xã có 7 sản phẩm OCOP phát triển từ kinh tế vườn. Về đầu tư công, UBND xã đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2026 cho các đơn vị chủ đầu tư với số tiền 23,347 tỷ đồng; giá trị giải ngân thực tế đạt 5,992 tỷ đồng trên tổng vốn 28,634 tỷ đồng (đạt 20,9%).

Nhiều kiến nghị gỡ vướng cho đặc thù miền núi

Nhằm tạo động lực phát triển phù hợp với thực tế, các địa phương đã đồng loạt kiến nghị HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm, xem xét một số cơ chế đặc thù, trong đó cần rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng NTM và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công phù hợp với đặc thù miền núi; ưu tiên bố trí vốn cho công trình chuyển tiếp và nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục; tiếp tục hỗ trợ triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Và điều chỉnh tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đất để tạo nguồn lực chủ động cho địa phương khai thác quỹ đất, tăng thu ngân sách.

Đối với hạ tầng giao thông, thương mại, các địa phương cũng kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch như ĐT614, ĐT615, ĐT615B và xây dựng hạ tầng chợ trung tâm.

Ông Thái Hoàng Vũ - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Thái Hoàng Vũ - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cả 4 xã trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư công sau khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Thái Hoàng Vũ cũng bày tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn của các xã khi tiếp nhận, quản lý các công trình chuyển tiếp hay việc tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị các địa phương cần chủ động phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Đặc biệt, cần tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế vườn và kinh tế trang trại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cùng chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý.

Và yêu cầu các xã tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án, quyết tâm bảo đảm hoàn thành toàn bộ kế hoạch đã đề ra trong năm 2026.