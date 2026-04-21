Cảng cá 505 tỷ ở Quảng Ngãi: Hàng loạt hạng mục sẽ về đích trước tháng 9/2026

Sáng 21/4, qua quan sát của PV Dân Việt/Etime tại hiện trường dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp (gọi tắt nâng cấp, mở rộng) cảng cá Tịnh Hòa, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tại các hạng mục đảm nhận.

Hạng mục bến cập để đưa hải sản lên bờ đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: CX

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau khi nhiều vị trí vướng mắc đền bù GPMB đã được tháo gỡ, nhà thầu đã tăng tốc và hoàn thành 1 khối lượng rất lớn phần việc được giao, nhất là các hạng mục trên bờ.

Trong đó đáng chú ý như phần do Công ty Phước Thành đảm nhận, như hạng mục kè sau bến đã hoàn thành đóng cọc đại trà 212 cọc/ 212 cọc.

Hoàn thành thi công đào móng + trải vải địa, đổ đá 4x6 và thả đá hộc L=353m/353m; trải lưới địa kỹ thuật 600KN/M, L=353m/353m; gia công thép + lắp dựng ván khuôn + đổ bê tông tường chắn 353/353m

Hạng mục bến cập tàu đã thi công hoàn thành đóng cọc thử 7/7 cọc; đúc và đóng hoàn thành cọc đại trà 523/ 523 cọc (đạt 100%).

Hạng mục kè bờ K2 đã thi công công tác sản xuất cấu kiện bê tông tấm đan 4.500/4.800 tấm, hoàn thành công tác gia công thép+lắp dựng ván khuôn + đổ bê tông bến từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 8; tuyến N3-N7 đã thi công hoàn thành 100%...

Phương tiện thi công của nhà thầu tại dự án. Ảnh: CX

Tổng luỹ kế giá trị khối lượng thi công của phần việc do nhà thầu này đảm nhận đến nay đạt khoảng 124,415/206,814 tỷ đồng, tương ứng 60,2% giá trị hợp đồng…

Với kết quả đã thực hiện nêu trên, đại diện chủ đầu tư khẳng định đến trước tháng 9/2026, hàng loạt hạng mục sẽ về đích, như bến cập tàu; kè sau bến; phao neo, phao báo hiệu; nhà điều hành; nhà tiếp nhận và phân loại hải sản, nhà mái che…

Trong thời gian đến, cùng với yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với cấp, ngành và đơn vị liên quan, tháo gỡ phần diện tích mặt bằng bị vướng còn lại, để sớm thi công hoàn thành và đưa công trình vào vận hành.

Nhà điều hành đã thi công gần xong. Ảnh: CX

Được biết dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, nằm trên địa bàn xã Đông Sơn, có tổng mức đầu tư 505 tỷ đồng, gồm vốn Trung ương 400 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 105 tỷ đồng; thời gian thực hiện hoàn thành vào năm 2027.

Được giao làm chủ đầu tư là Sở NN&MT Quảng Ngãi; trúng thầu xây lắp (gói thầu số 11), với giá trị hợp đồng gần 368 tỷ đồng là Liên danh Công ty Phước Thành - Công ty Phú Hòa - Công ty TNHH Xây dựng và PCCC Việt.

Nhiều phần việc dang dở đang được tăng tốc thi công để hoàn thành. Ảnh: CX

Công trình có các hạng mục chính, như bến cảng xây dựng mới, công suất phục vụ 15.000 tấn hàng thủy sản/năm; kè bảo vệ bờ, gồm kè K1 dài 366m; kè K2 dài 145m; kè K3 dài 250m.

Khu nước neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, gồm 3 khu vực/ 1.500 tàu neo đậu, trong đó khu vực 1 có diện tích khoảng 18,62ha; khu vực 2 khoảng 4,03ha và khu vực 4 khoảng 14,14ha…

1 góc hiện trường dự án. Ảnh: CX

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đảm bảo cho tàu cá tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận vào neo trú an toàn trong mùa mưa bão, kết hợp với cảng cá Tịnh Hòa hình thành khu dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế biển của địa phương.