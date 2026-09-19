Cảng hàng không Phù Cát ở Gia Lai "gấp rút" chuẩn bị đón chuyến bay quốc tế

Đường cất hạ cánh số 2 sắp đưa vào khai thác

Ngày 19/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa làm việc với Cảng hàng không Phù Cát cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị hạ tầng phục vụ Hội nghị ISOM trong khuôn khổ APEC.

Đồng thời, đoàn công tác kiểm tra tiến độ chuẩn bị các điều kiện khai thác chuyến bay quốc tế không thường lệ tại sân bay này.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Cảng hàng không Phù Cát đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế charter, tạo nền tảng để phát triển thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa làm việc với Cảng hàng không Phù Cát cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị hạ tầng phục vụ Hội nghị ISOM trong khuôn khổ APEC. Ảnh: KY.

Đến nay, các hạng mục chính của đường cất hạ cánh số 2 cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện, lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị, đèn hiệu và thực hiện những thủ tục cần thiết.

Mục tiêu là đưa đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và các hệ thống bảo đảm hoạt động bay vào khai thác trong tháng 10/2026.

Song song đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang sửa chữa, cải tạo và đầu tư hệ thống điều hòa không khí tại Nhà ga T2 với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Sau khi hoàn thiện, Nhà ga T2 được kỳ vọng phục vụ các chuyến bay charter với công suất khoảng 600 hành khách/giờ cao điểm.

Rà soát từng phần việc, không để chậm tiến độ

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ từng phần việc, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Các đơn vị phải chủ động phối hợp, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đầy đủ điều kiện về hạ tầng hàng không, giao thông, du lịch, an ninh, an toàn và phục vụ hành khách quốc tế.

Đối với Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động đối ngoại và khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: KY.

Đối với Cảng hàng không Phù Cát, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp với tỉnh, đẩy nhanh các phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị và chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Những nội dung vượt thẩm quyền phải được kịp thời trao đổi, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, không để vướng mắc về hạ tầng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh Cảng hàng không Phù Cát là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên của nhiều đại biểu, đối tác và du khách quốc tế khi đến Gia Lai.

Do đó, công tác chuẩn bị không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, khai thác, an ninh, an toàn mà còn góp phần thể hiện hình ảnh Gia Lai chủ động, chuyên nghiệp, thân thiện và sẵn sàng hội nhập.

Việc chuẩn bị điều kiện phục vụ Hội nghị ISOM, gắn với từng bước mở rộng khả năng khai thác các đường bay quốc tế, được kỳ vọng tạo thêm động lực để Gia Lai tăng cường kết nối hàng không với các trung tâm trong nước và quốc tế.

Qua đó, địa phương hướng đến thúc đẩy du lịch, dịch vụ, thương mại, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng việc tổ chức Hội nghị ISOM không chỉ đặt ra yêu cầu chuẩn bị chu đáo cho một sự kiện đối ngoại mà còn là cơ hội để Gia Lai thể hiện năng lực tổ chức, mở rộng kết nối, tăng cường hội nhập và giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè, đối tác trong khu vực và thế giới.