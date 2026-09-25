Cảng quốc tế Lào - Việt: Tăng kết nối, mở rộng cửa ngõ hàng hóa Lào ra biển

Hàng hóa Lào qua cảng tăng mạnh

Tại buổi làm việc, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác cảng, đặc biệt là việc tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa của Lào.

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên Công ty hoạt động trong điều kiện cổ đông phía Lào chi phối.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, vận tải và logistics tăng cao do những biến động quốc tế, sức mua và lưu thông hàng hóa chịu nhiều tác động, doanh nghiệp vẫn triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì tăng trưởng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do ông Xay-Xạ-Nạ Khột-Phu-Thon, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn, làm Trưởng đoàn. Ảnh: VP

8 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 3,567 triệu tấn, bằng 106,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hàng hóa của Lào chiếm 40,2%, tăng 65,75% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, gần 98% lượng hàng hóa của Lào qua Cảng quốc tế Lào - Việt có nguồn từ tỉnh Khăm Muộn, vận chuyển qua cặp cửa khẩu Na Phao (Khăm Muộn) - Cha Lo (Quảng Trị). Những con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của cảng trong chuỗi logistics, kết nối sản xuất của Lào với hệ thống cảng biển và thị trường quốc tế.

Ông Xay-Xạ-Nạ Khột-Phu-Thon, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn, vui mừng gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt về hoạt động kết nối giao thương Việt Nam - Lào. Ảnh: VP

Không chỉ tăng sản lượng, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng ghi nhận kết quả tích cực. 8 tháng đầu năm, doanh thu đạt 223 tỷ đồng, bằng 119,2% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 39,175 tỷ đồng, tăng 172,92%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với phát triển sản xuất, Công ty chú trọng bảo đảm việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và tạo điều kiện để người lao động Việt Nam, Lào cùng làm việc, đóng góp vào hoạt động chung.

Tháo điểm nghẽn hạ tầng để mở rộng giao thương

Theo Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, nhu cầu đưa hàng hóa Lào qua cảng đang tăng nhanh. Đây vừa là cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực hạ tầng kết nối.

Công ty đã chủ động nâng cao năng lực khai thác với việc đưa Bến số 3 vào hoạt động; bổ sung thiết bị, nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn thể hiện sự đồng hành của lãnh đạo địa phương, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, kết nối giao thương Việt Nam - Lào. Ảnh: VP

Cảng cũng được công bố nâng khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp tại Bến số 2 và Bến số 3 từ 45.000 DWT lên 70.000 DWT (giảm tải), đồng thời bổ sung khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 4.000 TEU tại Bến số 3.

Doanh nghiệp cũng xây dựng các cơ chế ưu tiên về kho, bãi, cầu bến, giá dịch vụ và thủ tục tàu, hàng hóa nhằm hỗ trợ tối đa hàng hóa Lào qua cảng.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở hạ tầng giao thông phía Lào. Quốc lộ 12, đặc biệt đoạn từ Lăng Khăng đến cửa khẩu Na Phao, xuống cấp khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.

Cảng quốc tế Lào - Việt tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy vai trò cầu nối đưa hàng hóa Lào ra biển, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: VP

Mặt hàng kali từ Thà Khẹc, chiếm gần 70% sản lượng hàng của tỉnh Khăm Muộn qua cảng, có thời điểm phải đi theo hướng cửa khẩu Lao Bảo, xa hơn tuyến Cha Lo khoảng 240 km. Điều này làm tăng chi phí vận tải khoảng 100.000 đồng/tấn, kéo theo nguy cơ tồn kho tại các nhà máy sản xuất kali ở Thà Khẹc và ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa qua cảng.

Từ thực tế đó, Công ty kiến nghị lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn quan tâm, chỉ đạo sớm sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 12 phía Lào, nhất là đoạn khoảng 20 km từ Lăng Khăng đến cửa khẩu Na Phao.

Đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường hay một doanh nghiệp. Khi hạ tầng được khơi thông, hàng hóa từ Khăm Muộn có thêm điều kiện thuận lợi để đến Cảng quốc tế Lào - Việt, từ đó ra biển và kết nối với thị trường quốc tế.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn trao tặng quà lưu niệm, thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác, giao thương Việt Nam - Lào. Ảnh: VP

Với vai trò là cửa ngõ ra biển của hàng hóa Lào và cầu nối giao thương Việt Nam - Lào, Cảng quốc tế Lào - Việt đang đứng trước dư địa phát triển lớn. Việc tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, nâng năng lực logistics và tăng phối hợp giữa Hà Tĩnh - Khăm Muộn sẽ góp phần biến lợi thế địa kinh tế thành động lực tăng trưởng, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.