Cảnh báo rúng động về đà lao dốc của vàng

WGC chỉ ra rằng Bộ Tài chính Mỹ và Fed đang phát ra những thông điệp trái chiều khiến thị trường chao đảo. Trong khi Bộ Tài chính Mỹ dường như muốn hạ thấp lợi suất, Fed lại đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát mà không làm tổn hại nền kinh tế. Giữa hai cơ quan này, Fed nắm trong tay nhiều công cụ quyền lực hơn.

Chính vì vậy, khi Chủ tịch Fed có phát biểu mang giọng điệu cứng rắn tại Hội nghị Jackson Hole, thị trường lập tức chao đảo. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm bật tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng Fed có thể siết chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới, kéo giá vàng sụt giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (200dma).

Hội đồng vàng thế giới cảnh báo giá vàng có nguy cơ giảm sâu xuống còn 4.215 USD/ounce khi đà tăng ngắn hạn suy yếu. Nguồn Kitco

Lạm phát nóng và áp lực từ thị trường trái phiếu

Báo cáo lạm phát nóng hổi của Mỹ cùng quan điểm diều hâu từ lãnh đạo Fed đã củng cố đồn đoán về khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất trong ngắn hạn. Điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, khiến kim loại quý này mất dần sức hút.

Dù các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu vẫn ghi nhận dòng tiền chảy vào nhưng với tốc độ chậm hơn, vị thế mua ròng trên thị trường hợp đồng tương lai có tăng, nhưng các vị thế lạc quan trên thị trường quyền chọn lại giảm nhẹ.

Góc nhìn kỹ thuật: Vàng có thể rớt về đâu?

Phân tích kỹ thuật để dự báo giá vàng. Ảnh Kitco

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, WGC cảnh báo giá vàng đang có nguy cơ sụt giảm sâu hơn về đường trung bình động 55 ngày khi đà tăng ngắn hạn yếu đi và lợi suất trái phiếu toàn cầu tiếp tục leo thang.

Các chuyên gia phân tích cho biết giá vàng từng chạm ngưỡng kháng cự quanh vùng 4.769 - 4.774 USD/ounce trước khi chịu cú "quay xe" gắt, rơi xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Với việc đà tăng hàng ngày (chỉ báo RSI) đã tạo đỉnh và các vị thế mua ròng tăng mạnh, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn trong biên độ đi ngang hiện tại.

Mức hỗ trợ quan trọng: Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm ở đáy giữa tháng 8 (khoảng 4.311 USD/ounce), và mức quan trọng hơn nằm ở đường trung bình 55 ngày đang hướng lên, hiện ngự trị tại 4.215 USD/ounce. WGC nhận định đây có thể là vùng đáy để giá vàng tìm lại điểm tựa.

Mức kháng cự cần phá vỡ: Vùng cản trước mắt nằm ở đường trung bình 13 ngày (4.474 USD/ounce) và tiếp theo là đường trung bình 200 ngày (4.530 USD/ounce). Nếu bứt phá thành công trở lại trên mức 4.530 USD, xu hướng ngắn hạn của vàng mới có hy vọng quay đầu đi lên, hướng về các đỉnh cũ 4.696 USD và xa hơn là vùng 4.769 - 4.774 USD/ounce.