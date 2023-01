Cảnh sát phong toả, khám xét Trung tâm đăng kiểm ở Mỹ Đình

Khoảng 10h hôm nay (10/1), hàng chục cảnh sát đã phong toả, khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S (số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện đồng thời phong toả toàn bộ khu vực Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S. Dù trước đó, khoảng 9h cùng ngày, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng chờ vào trung tâm này đăng kiểm.



Tuy nhiên, đến khoảng 10h, lực lượng cảnh sát đã đề nghị chủ phương tiện di dời khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ.

Cảnh sát khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm Mỹ Đình.

Liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh thành phía Nam, mở rộng vụ án, chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục khám xét Phòng đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng Kiểm Việt Nam, trụ sở tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, xử lý vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D, tại Thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Theo cơ quan điều tra, các bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D, đã nhận 6,5 tỉ đồng “bôi trơn” để đăng kiểm trái quy định.

Cảnh sát phong toả Trung tâm Đăng kiểm Mỹ Đình.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm (42 tuổi, trú TP Bắc Ninh), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D và Dương Đình Phú (37 tuổi, ở Tiên Du), Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm này và 12 kiểm định viên để làm rõ tội “Nhận hối lộ”.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, các bị can đã bàn bạc, thống nhất để thu tiền “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe.

Phương tiện bị yêu cầu di dời khỏi Trung tâm Đăng kiểm Mỹ Đình.

Theo đó, những bị can này nhận tiền để làm thủ tục nhanh các bước đồng thời tạo điều kiện bỏ qua các lỗi kỹ thuật như khí thải không đạt thì chỉnh lại hoặc dùng xe khác; đèn phanh không sáng thì bỏ qua ,vẫn cấp đăng kiểm...

Tính đến nay, công an trên cả nước tiến hành điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Công an TP HCM đã ra lệnh khám xét 14 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can liên quan đến hành vi "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".