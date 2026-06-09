Cao điểm hè 2026, đường sắt giảm giá vé tàu nhiều đoàn tàu qua miền Trung

Chương trình áp dụng từ ngày 8/6 - 16/8/2026, hành khách được giảm 10% giá vé tàu trên một số đoàn tàu khách.

Đối với tuyến đường sắt khu vực phía Bắc gồm tàu đoàn tàu QB2 Đồng Hới - Hà Nội (chạy thứ ba đến thứ sáu hằng tuần) và tàu SE18 chặng đường sắt Đà Nẵng - Hà Nội (chạy các ngày trong tuần).

Hành khách mua vé tàu tại Ga Hà Nội. Ảnh: Khổng Chí.

Đối với tuyến đường sắt tại khu vực phía Nam, chương trình áp dụng với tàu SE30 Sài Gòn - Quy Nhơn (thứ bảy đến thứ ba), tàu SE29 Quy Nhơn - Sài Gòn (thứ hai đến thứ sáu), tàu SNT5 Nha Trang - Sài Gòn (thứ năm đến thứ bảy) và đôi tàu SE41, SE42 Đà Nẵng - Nha Trang (thứ hai đến thứ tư hằng tuần).

Riêng tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh, hành khách được giảm tới 20% giá vé khoang 6 giường trên tàu NA1 Hà Nội - Vinh (từ thứ bảy đến thứ tư) và tàu NA2 Vinh - Hà Nội (từ thứ hai đến thứ năm).

Đối với khách đi tàu theo đoàn, mức giảm giá có thể lên tới 13% khi mua vé sớm trước nhiều ngày.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn trong dịp hè. Theo đó, khách mua vé tàu cá nhân được giảm 5%; đoàn từ 10 - 39 người được giảm 7%; đoàn từ 40 người trở lên được giảm 10%.

Trước đó, vào cuối tháng 5, nhằm hiện thực hoá Nghị quyết 57/NQ-TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hoá các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã đầu tư thiết kế, hoàn thiện và ra mắt sản phẩm đoàn tàu hiện đại, đa chức năng và tích hợp công nghệ số trên đoàn tàu chuyên xa QT3/4 trên hành trình Hà Nội - Thái Nguyên.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, toa xe chỉ duy không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà còn là không gian làm việc, kết nối và điều hành ngay trên hành trình di chuyển, từng bước hiện thực hóa định hướng đường sắt hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đoàn tàu chuyên xa có 6 toa xe chức năng gồm: toa xe chỉ huy; toa xe VIP A34 chỗ; toa xe hạng sang An6 VIP giường; toa xe An24 chỗ; toa xe A56 ghế xoay; toa xe hàng ăn. Mỗi toa mang một nhiệm vụ riêng biệt, tạo thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hiện đại và linh hoạt.

Điểm nhấn nổi bật của toa xe là hệ thống kết nối trực tuyến và điều hành hiện đại, cho phép tổ chức họp, chỉ đạo và xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi ngay trên hành trình di chuyển. Đây cũng là lần đầu tiên VNR tổ chức họp Ban thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thành viên VNR mở rộng trên toa xe chỉ huy.

Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, an ninh hay sự cố,… toa xe có thể trở thành “Sở chỉ huy tiền phương” di động, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính linh hoạt và gắn công tác điều hành với thực tiễn hiện trường, hiện thực hoá mục tiêu “đưa hiện trường vào phòng họp.”