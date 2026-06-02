Cao tốc Bắc - Nam từ Thanh Hóa đến TP.HCM được nghiên cứu nâng cấp mở rộng

Ngày 2/6, tại cuộc họp về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, việc nâng cấp đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải thực hiện đồng bộ đối với các dự án đã đầu tư phân kỳ từ Mai Sơn đến TP.HCM.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đơn vị quản lý dự án và tư vấn cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu theo hướng tổng thể tình hình đầu tư/chuẩn bị đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Cao Bằng đến Cà Mau để bảo đảm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng đó, phải làm rõ sự cần thiết đầu tư, nhu cầu vận tải, thực trạng khai thác, dự báo tăng trưởng lưu lượng trong tương lai sau khi các tuyến cao tốc trục Đông - Tây (trục ngang) được hoàn thành, đưa vào khai thác và kết nối với cao tốc Bắc - Nam; Đánh giá tác động đối với nền kinh tế khu vực và cả nước để làm rõ lý do đề xuất đầu tư, từ đó làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Đối với việc đầu tư mở rộng 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Giây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án (theo quy định tại Nghị định 130/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024), Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan khởi công mở rộng ngay đầu năm 2027 với các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (hiện đã hết thời hạn bảo hành công trình).

Các dự án thành phần khác cần chuẩn bị kỹ bước chuẩn bị đầu tư để sau khi thời hạn bảo hành quy định của nhà thầu kết thúc có thể lựa chọn nhà thầu, khởi công mở rộng ngay.

Riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 theo phương án PPP, trước mắt ưu tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư hiện hữu không đủ khả năng thực hiện sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và tính toán điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu việc nâng cấp mở rộng cao tốc Bắc - Nam cần được phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2030.



Báo cáo về tình hình nghiên cứu đầu tư, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư bước chuẩn bị đầu tư) cho biết, trên cơ sở rà soát, xem xét hiện trạng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau để phù hợp với nhu cầu vận tải, Quy hoạch mạng lưới đường bộ được duyệt, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc, bảo đảm không trùng lấn với các dự án đang nghiên cứu và triển khai đầu tư, hai phương án được đề xuất nghiên cứu.

Phương án 1, mở rộng các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải cao và bảo đảm tính liên tục, phát huy hiệu quả kết nối, cần thiết phải mở rộng ngay, gồm các đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Bãi Vọt, Nha Trang đến Dầu Giây, tổng chiều dài khoảng 534km. Các đoạn tuyến còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng sau năm 2030.

Theo phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.411 tỷ đồng. Trong đó, phần mở rộng đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công (Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây) khoảng 38.158 tỷ đồng.

Phần mở rộng đối với 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP khoảng 25.253 tỷ đồng (tổng mức đầu tư bao gồm lãi vay).

Phương án 2 là nghiên cứu mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quãng Ngãi đến Dầu Giây, tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 1.144km nhằm bảo đảm kết nối từ Hà Nội đến TP.HCM thông suốt, phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc, phát huy tối đa tính chất quan trọng của tuyến đường trong hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Theo phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.246 tỷ đồng gồm: phần mở rộng đối với 15 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công khoảng 128.994 tỷ đồng; Phần mở rộng đối với 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP khoảng 25.253 tỷ đồng (tổng mức đầu tư bao gồm lãi vay).

Các đoạn tuyến trong phạm vi nghiên cứu sẽ được mở rộng ngay lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, vận tốc thiết kế từ 100 - 120km/h.

