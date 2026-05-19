Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai: Cục Đường bộ "lệnh khẩn" gửi VEC về các tồn tại

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương xử lý các tồn tại trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì trên hai tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cục Đường bộ yêu cầu VEC khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị chênh cao độ giữa làn xe cơ giới và làn dừng khẩn cấp.

Cùng đó, sửa chữa các điểm hư hỏng tại khu vực móng trụ cầu vượt, đồng thời xử lý tình trạng bong tróc, lún võng tại đầu cầu và đầu cống chui dân sinh.

Về hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC phải sơn lại các vạch kẻ đường bị mờ; rà soát, thay thế các biển báo bong tróc, thiếu hoặc chưa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời kiểm tra và khắc phục hệ thống chiếu sáng tại cầu Mỹ Đô (Km248+842) và cầu An Lạc (Km255+109).

Thi công mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ km123+080 đến km244+155. Ảnh: PV

Đối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, từ ngày 23/3/2026, Cục Đường bộ đã có thông báo nêu rõ các tồn tại trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, triển khai công trình sửa chữa năm 2025 và yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công mở rộng.

Qua đó, VEC đã khắc phục được một số nội dung nhưng vẫn còn nhiều tồn tại chưa xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, tiến độ các dự án sửa chữa còn chậm, mới đạt khoảng 50% khối lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cục Đường bộ yêu cầu VEC khẩn trương và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung đã được nêu trong thông báo kiểm tra.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế dự án mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cục Đường bộ ghi nhận hàng loạt bất cập trong tổ chức thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, phạm vi thi công kéo dài trên nhiều đoạn tuyến, việc bố trí các điểm ra vào công trường chưa hợp lý, trong khi hệ thống báo hiệu và cảnh báo thiếu đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện khai thác tuyến.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ yêu cầu VEC rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, đồng thời bảo đảm đầy đủ hệ thống biển báo, cảnh báo, rào chắn và đèn tín hiệu theo quy định.

Cơ quan này cũng đề nghị VEC loại bỏ các điểm ra vào công trường không cần thiết, bổ sung thiết bị an toàn giao thông, đặc biệt là hệ thống cảnh báo ban đêm, đồng thời điều chỉnh tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện thực tế trên tuyến.

Bên cạnh các bất cập trong thi công, công tác quản lý và bảo trì tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng được xác định còn nhiều tồn tại. Kết quả kiểm tra cho thấy mặt đường tại nhiều vị trí xuất hiện rạn nứt, lún võng và ổ gà; vạch sơn kẻ đường bị mờ, biển báo chưa đảm bảo quy chuẩn hoặc bị che khuất.

