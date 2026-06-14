Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chính thức có đơn vị quản lý mới

Bộ Xây dựng vừa quyết định giao UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (không bao gồm đoạn tuyến trùng Vành đai 3 Hà Nội và nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đường Vành đai 3 Hà Nội) từ khoảng Km 8+772,76 - Km 69+200 (gần nút giao Tân Long).

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên tổ chức bàn giao và giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác đoạn tuyến được thực hiện liên tục và tuân thủ quy định hiện hành.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Bộ Xây dựng đề nghị, chỉ đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên và các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục theo quy định để tiếp nhận tuyến, đoạn tuyến quốc lộ được giao và tổ chức thực hiện theo mục đích được giao.

Cùng đó, bảo đảm nguồn lực để quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì quốc lộ được giao, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ kể từ khi được giao theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ được duyệt.

Bên cạnh đó, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ về tải trọng, phương tiện tham gia giao thông với các tuyến đường bộ trong quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ và bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi với các tuyến đường khác trong khu vực.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mặc dù đang được quản lý, vận hành và bảo trì bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, song tuyến cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn còn một số hạng mục chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

Nhiều hạng mục về mặt cắt ngang nền đường, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông chưa đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với đường cao tốc.

Quy mô mặt cắt ngang của tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hiện chưa đạt tiêu chuẩn 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, cần sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng cũng như bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành trục giao thông xuyên suốt, kết nối đồng bộ từ Hà Nội đến Cao Bằng.

Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện tuyến cao tốc còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình, đồng thời tăng cường khả năng cơ động, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Một trong những cơ sở quan trọng để đề xuất giao tuyến cho địa phương quản lý là khả năng chủ động về nguồn lực của tỉnh Thái Nguyên. Hiện UBND tỉnh Thái Nguyên đã nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo hình thức PPP và đã chấp thuận cho liên danh các nhà đầu tư nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nếu được giao quản lý tuyến cao tốc này, tỉnh Thái Nguyên sẽ có điều kiện chủ động hơn trong việc huy động nguồn lực, tổ chức đầu tư nâng cấp, mở rộng và cải tạo tuyến đường, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng và an ninh.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng xem xét giao UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, từ Km 8+772,76 đến Km 69+200 (gần nút giao Tân Long), không bao gồm đoạn tuyến trùng Vành đai 3 Hà Nội và nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đường Vành đai 3 Hà Nội.