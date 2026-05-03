Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Trong tháng 5 sẽ đưa 20km đầu tuyến vào phục vụ người dân

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Sở Xây dựng đề nghị phê duyệt Phương án tổ chức giao thông của 20km đầu tuyến thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, 20km đầu tuyến Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được thông xe ngày 19/12/2025, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Để đưa 20km đầu tuyến đi vào hoạt động, đơn vị đã hoàn thành lấy ý kiến của Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Dự kiến đưa vào hoạt động đầu tháng 5/2026. Khi đi vào hoạt động, 20km này sẽ kết nối từ Quốc lộ 1 với tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại nút giao Hoa Thị (Km8+500) và Quốc lộ 26 tại nút giao Kim Cương (Km20+300), tạo điều kiện cho người dân đi lại, phát triển giao thương…

Tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao.

Được biết, Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5km, gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1 dài 31,5km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (thuộc phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 (thuộc xã Tây Ninh Hòa), dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2026. Dự án thành phần 1 sẽ kết nối với Dự án thành phần 2 (do Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư) và Dự án thành phần 3 (do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản) để rút ngắn khoảng cách từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk từ gần 200km còn 117 km.