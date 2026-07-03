Cao tốc Nha Trang - Liên Khương hơn 25.000 tỷ đồng, bước ngoặt mới của tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng vừa thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiên cứu đầu tư Dự án theo phương thức PPP.

Để thực hiện dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai công tác nghiên cứu đầu tư bảo đảm phù hợp với điều kiện, tính chất của Dự án; báo cáo kết quả và đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương do AI khởi tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đường bộ, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan để triển khai các thủ tục tiếp theo, bảo đảm tuân thủ đúng quy định.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để tham gia thực hiện Dự án. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương (CT.25) để triển khai trước năm 2030.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương (CT.25) được quy hoạch dài khoảng 99 km, có điểm đầu giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa), điểm cuối tại chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng), gồm hai đoạn: Nha Trang - Đà Lạt dài khoảng 80,8 km và Đà Lạt - Liên Khương dài khoảng 18,2 km.

Trong giai đoạn trước năm 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. Tuyến có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 - 24,75 m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.058 tỷ đồng.

Theo tính toán, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.171 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị 18.889 tỷ đồng, chi phí quản lý, tư vấn và các chi phí khác 1.511 tỷ đồng, lãi vay 427 tỷ đồng và dự phòng 3.060 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, địa phương đề xuất Nhà nước tham gia khoảng 16.286 tỷ đồng (65%), trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 14.018 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Khánh Hòa 1.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng; phần còn lại 8.772 tỷ đồng (35%) do nhà đầu tư huy động.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc lựa chọn hình thức PPP là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030 ước gần 3 triệu tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án cao tốc có quy mô vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài như Nha Trang - Đà Lạt, huy động khu vực tư nhân sẽ góp phần giảm áp lực cho đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Địa phương cũng cho rằng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia ở mức 65% tổng mức đầu tư là phù hợp do Dự án đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều cầu, hầm, lưu lượng xe trong giai đoạn đầu chưa cao.

Nếu giảm tỷ lệ vốn Nhà nước, thời gian hoàn vốn sẽ kéo dài, làm giảm tính khả thi tài chính và khả năng thu hút nhà đầu tư cũng như các tổ chức tín dụng tham gia Dự án.

Ngoài ý nghĩa đối với Khánh Hòa và Lâm Đồng, Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt còn có vai trò chiến lược đối với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tuyến cao tốc sẽ hình thành hành lang vận tải Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển nước sâu Nam Trung Bộ, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong và hệ thống cảng biển Khánh Hòa; qua đó góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đây cũng là một trong những công trình hạ tầng liên kết vùng quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể quốc gia.