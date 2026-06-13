Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sắp có thêm trạm dừng nghỉ 176 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu đầu tư của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến cao tốc Hạ Long -Vân Đồn - Móng Cái, cung cấp các dịch vụ thiết yếu (dừng đỗ xe, vệ sinh, nghỉ chân...) cho tài xế, hành khách và hàng hóa lưu thông trên tuyến.

Ngoài ra, dự án cũng cung cấp các dịch vụ công ích và phục vụ đường cao tốc như: cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu, dịch vụ dừng nghỉ, ăn uống, lưu trú thời gian ngắn và các dịch vụ gia tăng khác. Đồng thời, cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

Về quy mô đầu tư của dự án, tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 9,84 ha, trong đó, đất xây dựng trạm dừng nghỉ là 7,12 ha. Điểm dừng nghỉ tương đương với Điểm dừng nghỉ đường bộ loại 2 - QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điểm dừng nghỉ đường bộ. Tổng chi phí thực hiện dự án sơ bộ ở mức 176 tỷ đồng.



Tình trạng đoạn cao tốc hàng trăm km thiếu trạm dừng nghỉ gây nhiều khó khăn, bất tiện cho người dân thời gian qua. (Ảnh: DT)

Nhà đầu tư trúng thầu dự án là Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Minh Đăng với giá trị bằng tiền đề xuất nộp ngân sách nhà nước là 650 triệu đồng. UBND xã Đường Hoa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 về phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư và giao nhiệm vụ, ủy quyền thực hiện một số công việc trong hoạt động đấu thầu.

Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Minh Đăng có địa chỉ tại xã Hoằng Hóa (Thanh Hoá), người đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Thị Liên. Theo lịch sử đấu thầu, đơn vị này là gương mặt có phần "lạ lẫm" trong ngành đầu tư xây dựng khi mới tham gia 4 dự án (tại Đắk Lắk 3 dự án và Quảng Ninh 1 dự án) với tổng chi phí dự án ở mức 988 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 176km đường cao tốc kéo dài từ khu vực cầu Bạch Đằng đến Móng Cái. Cao tốc được chia làm 3 tuyến gồm Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái. Trước đây, tình trạng không có trạm dừng nghỉ chính thức trên tuyến cao tốc gây nhiều bất tiện cho tài xế, người dân, du khách.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, theo quy hoạch mặt bằng tuyến đường cao tốc, 3 trạm dừng nghỉ sẽ được bố trí xây dựng. Cụ thể, trạm thứ nhất tại Km20+062 đoạn cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (xã Thống Nhất); trạm thứ 2 tại Km80+00 đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (đặc khu Vân Đồn) và trạm thứ 3 tại Km114+400 đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (xã Đường Hoa).