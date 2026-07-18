Cấp nước Vĩnh Long báo lãi 46 tỷ đồng sau nửa đầu năm, tiền mặt tăng mạnh

Trong quý II/2026, Vwaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 63,3 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 42,8 tỷ đồng, tăng từ 34,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Hoạt động tài chính cũng đóng góp tích cực khi doanh thu tài chính đạt 11,8 tỷ đồngtăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ ở mức 696 triệu đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 34 tỷ đồng, tăng 80,4% so với mức 18,9 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,5 tỷ đồng, tăng khoảng 79,7% so với 15,3 tỷ đồng của quý II năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vwaco ghi nhận doanh thu thuần 121,7 tỷ đồng, tăng 26% so với mức 96,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 tỷ đồng, tăng khoảng 67,1% so với cùng kỳ. Sau thuế, doanh nghiệp báo lãi 46 tỷ đồng, tăng khoảng 67,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Cấp nước Vĩnh Long đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 246,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 107,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 87,2 tỷ đồng.

Như vậy, Cấp nước Vĩnh Long đã hoàn thành 49,4% kế hoạch doanh thu, 52,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Cấp nước Vĩnh Long báo lãi 46 tỷ đồng sau nửa đầu năm. (Ảnh: DN)

Tiền mặt tăng hơn 8 lần, nợ tiếp tục giảm

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Vwaco đạt 662 tỷ đồng, tăng khoảng 34,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 10,7 tỷ đồng lên 87,3 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi đạt 39 tỷ đồng, cùng với 48,3 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 287,5 tỷ đồng xuống 251,3 tỷ đồng. Khoản này toàn bộ là tiền gửi tại các ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần như đi ngang ở mức 18,7 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho duy trì khoảng 12,2 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đến ngày 30/6/2026, phải thu ngắn hạn của khách hàng của CTCP Cấp nước Vĩnh Long đạt 12,8 tỷ đồng, giảm so với mức 17,2 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất đến từ tiền nước và phí bảo vệ môi trường với giá trị ghi sổ 8,2 tỷ đồng, giảm từ 11,9 tỷ đồng tại thời điểm 1/1/2026. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận các khoản phải thu từ Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long gần 2,3 tỷ đồng, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Châu gần 971 triệu đồng, Ban Quản lý Dự án khu vực Tam Bình khoảng 607 triệu đồng, cùng một số khoản phải thu từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Vĩnh Long và các đối tượng khác. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi với tổng giá trị 2,25 tỷ đồng,

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ 133,2 tỷ đồng xuống còn 122,1 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm còn 75,4 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm xuống 46,7 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 48,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu được nâng lên 539,9 tỷ đồng, tăng gần 46 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 79,3 tỷ đồng lên 125,3 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Cấp nước Vĩnh Long tại thời điểm 30/6/2026 được giữ nguyên ở mức 289 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn góp của Nhà nước đạt 147,39 tỷ đồng, chiếm khoảng 51% vốn điều lệ, trong khi các cổ đông khác góp 141,61 tỷ đồng, tương ứng gần 49%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 17/7, cổ phiếu VLW đứng ở mức 39.300 đồng/cổ phiếu.