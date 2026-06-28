Cấp thoát nước Bến Tre: Lên kế hoạch lãi 46 tỷ đồng, sơ lược chân dung cổ đông Thủy Anh và Hoàn Cầu

Cấp thoát nước Bến Tre lên kế hoạch lãi 46,1 tỷ đồng, cổ tức 10% năm 2026

Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre (Bewaco, mã:NBT) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo nghị quyết, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 54 tỷ đồng. Cổ đông Bewaco chốt phương án chi hơn 32,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 11%.

Đối với phương án chi trả cổ tức, công ty cho biết đã tạm ứng 5% trong tháng 1/2026. Phần cổ tức còn lại 6% sẽ được thanh toán cho cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là 13/7/2026 và ngày chi trả dự kiến vào 29/7/2026.

Bước sang năm 2026, NBT đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 46,1 tỷ đồng, giảm 14% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến dành 29,4 tỷ đồng để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Doanh nghiệp tiếp tục trích 8,4 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi, trong đó quỹ phúc lợi chiếm 40% tương đương 3,4 tỷ đồng và quỹ khen thưởng chiếm 60% tương đương 5,04 tỷ đồng.

Khoản quỹ khen thưởng này được phân bổ 478 triệu đồng cho viên chức quản lý và 4,56 tỷ đồng cho người lao động. Ngoài ra, công ty dự kiến bổ sung 8,3 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 5 thành viên. Ông Trần Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; các thành viên Hội đồng quản trị còn lại gồm ông Trần Thanh Bình với hơn 29,83 triệu phiếu bầu, đồng thời tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc; ông Phan Thanh Bình với hơn 29,73 triệu phiếu bầu; ông Phan Đình Tân với hơn 27,26 triệu phiếu bầu và bà Nguyễn Thị Phương với hơn 26,6 triệu phiếu bầu.

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 thành viên. Ông Lê Văn Phong được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát với hơn 34,19 triệu phiếu bầu. Hai thành viên còn lại là bà Phạm Phi Hồng và bà Trần Thị Bảo Trâm.

Bewaco lãi 12,6 tỷ đồng trong quý I

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần đạt 63 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 60 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt hơn 40 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Hoạt động tài chính mang về 186 triệu đồng doanh thu, trong khi chi phí tài chính ở mức 1,3 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Khép lại quý đầu năm, Bewaco báo lãi sau thuế 12,6 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 522,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 56 tỷ đồng xuống còn 52 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá trị hàng tồn kho tăng 35,4% so với đầu năm, lên mức 14,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Bewaco ghi nhận 70,7 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ở mức 49 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 451,5 tỷ đồng, bao gồm 294 tỷ đồng vốn góp của các cổ đông.

Hiện UBND tỉnh Bến Tre là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 64% vốn điều lệ. Hai cổ đông lớn còn lại gồm Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh nắm 17,38% và Công ty TNHH Hoàn Cầu sở hữu 15%. Phần còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Dấu ấn của cổ đông Thủy Anh

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh được thành lập vào tháng 12/2014 với ngành nghề chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Dương Tiến Dũng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và góp 455 tỷ đồng, tương đương 91% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là bà Dương Thị Duyên Hải - con gái ông Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Phượng, mỗi người góp 22,5 tỷ đồng, tương ứng 4,5% vốn.

Ông Dương Tiến Dũng đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Năm 2015, ông Dương Tiến Dũng cùng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (mã BDW), với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 5% và 24,9%.

Đến tháng 8/2016, ông Dũng và con gái chuyển nhượng tổng cộng 91% vốn tại Thủy Anh cho bà Trần Thị Y. Đáng chú ý, bà Y có cùng địa chỉ thường trú với ông Dũng và khi đó đang giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Tháng 3/2017, ông Dương Tiến Dũng quay trở lại vị trí người đại diện pháp luật, đồng thời đảm nhiệm chức Tổng giám đốc. Đến tháng 6/2019, vai trò này được chuyển giao cho ông Dương Xuân Trường (sinh năm 1982).

Trải qua 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ của Thủy Anh vẫn được duy trì ở mức 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại tòa nhà Pearl Plaza, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Ông Dương Tiến Dũng còn được biết đến là cha của Á hậu Dương Trương Thiên Lý (sinh năm 1989, quê Đồng Tháp), người từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý được biết đến với sự hiện diện tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, chứng khoán và cấp thoát nước.

Công ty TNHH Hoàn Cầu

Một cổ đông đáng chú ý khác tại Bewaco là Công ty TNHH Hoàn Cầu - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Hoàn Cầu.

Hoàn Cầu gắn liền với tên tuổi của cố doanh nhân Trần Thị Hường (Tư Hường), người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên và được biết đến qua nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn quy mô lớn tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngoài lĩnh vực bất động sản, bà Tư Hường còn được nhắc đến với vai trò trong lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh Ngân hàng Nam Á, hệ sinh thái Hoàn Cầu từng bao gồm khoảng 30 doanh nghiệp.

Công ty TNHH Hoàn Cầu được thành lập từ năm 1993 với vốn điều lệ 1.170 tỷ đồng.

Trước ngày 31/5/2017, cơ cấu sở hữu doanh nghiệp gồm 5 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Chấn nắm giữ 89,99% vốn điều lệ. Con trai thứ của bà Tư Hường là ông Nguyễn Quốc Toàn sở hữu hơn 4%. Khoảng 6% vốn còn lại được chia đều cho ông Nguyễn Quốc Cường, ông Phan Đình Tân và bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Ngày 25/5/2017, chưa đầy hai tuần sau khi bà Tư Hường qua đời, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Hoàn Cầu được chuyển sang cho ông Phan Đình Tân.

Cùng thời điểm này, phần vốn 6% trước đó do ba cá nhân nắm giữ được cơ cấu lại, trong đó ông Phan Đình Tân sở hữu 2% và bà Nguyễn Thị Thanh Vân nắm 4%.

Đến tháng 11/2017, toàn bộ vốn điều lệ của Hoàn Cầu được tập trung vào hai cổ đông là ông Phan Đình Tân với 2% và ông Dương Tiến Dũng - cha của Á hậu Dương Trương Thiên Lý, đồng thời là bố vợ ông Nguyễn Quốc Toàn - nắm giữ 98%.

Tháng 7/2018, cơ cấu sở hữu tiếp tục thay đổi khi ông Phan Đình Tân nâng tỷ lệ nắm giữ lên 99%, trong khi bà Nguyễn Thị Liệu sở hữu 1% còn lại.

Đến tháng 12/2018, bà Nguyễn Thị Liệu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho bà Nguyễn Tôn Nữ Như Hoàng. Khi đó, ông Phan Đình Tân vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 99%.

Theo thay đổi đăng ký gần nhất vào tháng 10/2025, ông Phan Đình Tân (sinh năm 1954) tiếp tục đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hoàn Cầu.

Dữ liệu thuế cho thấy doanh nghiệp hiện có tổng cộng 15 lao động.