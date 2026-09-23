Cấp xã ở Quảng Ngãi được phân quyền phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Sáng 23/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đã quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án; cơ quan tiếp nhận, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn; thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2026.

Hoạt động sản xuất tại 1 cơ sở ở xã Nghĩa Hành. Ảnh: CX

Theo đó các dự án do cơ quan và đơn vị cấp tỉnh thực hiện, phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được cấp thẩm quyền giao chủ trì nội dung hợp phần, nội dung thành phần thuộc các Chương trình MTQG, thực hiện thẩm quyền quản lý dự án.

Đối với các dự án do cơ quan và đơn vị cấp xã thực hiện, phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án.

Về tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận hồ sơ các dự án do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện.

Từ ngày 1/10/2026, các dự án do cơ quan và đơn vị cấp xã thực hiện, phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án. Ảnh: CX

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và cấp xã, là đơn vị tiếp nhận hồ sơ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị do cơ quan, đơn vị cấp mình thực hiện. Ảnh: CX

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, tiếp nhận hồ sơ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị do cơ quan, đơn vị cấp xã thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, chính quyền cấp xã chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn tổ chức tiếp nhận hồ sơ và đánh giá hồ sơ đề nghị dự án theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực quản lý định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 25/11), hoặc khi có yêu cầu và gửi về Sở NN&MT để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh, Bộ NN&MT.

Hoạt động ở 1 làng nghề truyền thống Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Sở NN&MT là cơ quan đầu mối thực hiện tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ NN&MT. Ảnh: CX

Sở NN&MT kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện…