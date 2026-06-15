"Cắt" hợp đồng của CAE tại nhà máy nhiệt điện thuộc EVN

Cụ thể, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) vừa ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE), thành viên của Liên danh CAE–SITES 1–VIIC, nhà thầu thực hiện Hợp đồng số 104/2025/HĐ-DV ngày 27/11/2025.

Nhà máy Nhiệt địa Vĩnh Tân 4. Ảnh minh họa vinhtan4tpp.vn

Theo quyết định, CAE đã vi phạm nghiêm trọng tiến độ thực hiện hợp đồng, không còn đủ năng lực để tiếp tục triển khai công việc, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu.

Vi phạm xảy ra tại Gói thầu số 95 cung cấp dịch vụ phân tích, thí nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa các dụng cụ, thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Gói thầu này được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 11/2025, có giá trị 18,2 tỷ đồng và thời gian thực hiện 12 tháng.

Quyết định cũng nêu rõ, hai thành viên còn lại của liên danh gồm Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 (SITES 1) và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (VIIC) sẽ tiếp tục thực hiện phần công việc được phân công.

Được biết, CAE là thành viên đứng đầu liên danh, có địa chỉ tại phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật là Giám đốc Đặng Ngọc Long.

Theo dữ liệu đấu thầu, từ năm 2016 đến nay, CAE đã tham gia 450 gói thầu và trúng 277 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt gần 410 tỷ đồng.

Đầu năm nay, CAE cũng trúng một gói thầu của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1, với vai trò thành viên phụ.

Gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ các thiết bị đo khí thải, nước thải và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc môi trường tại các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng.

Trước đó, doanh nghiệp này còn tham gia Gói thầu số 27PTV-SXKD.NS-2025 về cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, công cụ đo lường, thí nghiệm do Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 mời thầu.

Ngoài ra, CAE cũng trúng Gói thầu số 02TV-SXKD-2025 cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá hệ thống xử lý chất thải cho các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 mời thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với tư cách nhà thầu độc lập.