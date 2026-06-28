Nhịp sống miền Trung

Cất nóc tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn ở Gia Lai

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Quy Nhơn
28/06/2026 22:13 GMT +7
Chiều tối 28/6, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia tổ chức Lễ cất nóc phân khu LK1 tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn hoàn thiện thi công và mở đầu cho hành trình nước rút tiến tới bàn giao sản phẩm trong quý 3/2026.

Phân khu LK1 là một trong những phân khu trọng điểm của Phú Gia Royal Park Quy Nhơn - khu tổ hợp thương mại và dịch vụ tọa lạc tại thành phố Quy Nhơn.

Theo kế hoạch được công bố bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia, việc bàn giao phân khu LK1 dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026. 

 Lễ cất nóc phân khu LK1 tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.

Phú Gia Royal Park là dự án tổ hợp thương mại và dịch vụ tại Quy Nhơn, điểm đến du lịch nổi bật đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia, với định hướng kiến tạo một trung tâm thương mại - dịch vụ - nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản khu vực miền Trung. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia, phân LK1 có 23 căn nhà phố liền kề, sau 7 tháng thi công đến nay đã cất nóc và sẽ bàn giao cho khách hàng trong quý III/2026.

Như vậy, sau 7 tháng thi công dự án đã xây dựng 6 phân khu LK trên tổng số 10 phân khu LK, và phân khu LK1 là phân khu đầu tiên được cất nóc.

"Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ dự án vào tháng 11/2027, hướng tới hình thành khu đô thị tích hợp thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản khu vực miền Trung", bà Thanh nói.

 

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