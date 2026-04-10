Nhịp sống miền Trung

Cầu Tà Lương xã Khánh Sơn vì sao bị chậm tiến độ?

Công Tâm
10/04/2026 08:02 GMT +7
Dự án cầu Tà Lương, xã Khánh Sơn, Khánh Hòa theo kế hoạch đến ngày 26/4/2025 hoàn thành, tuy nhiên công trình này đến nay vẫn chậm tiến độ.

Theo tìm hiểu của PV, dự án cầu Tà Lương được xây dựng tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn cũ (nay là xã Khánh Sơn, Khánh Hòa). Công trình này trước đây do Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Khánh Sơn cũ làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn. Thời gian thi công 180 ngày (từ ngày 29/10/2024 - 26/4/2025), tuy nhiên cho đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành xong.

Sau sáp nhập, công trình do UBND xã Khánh Sơn làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn, công trình với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

Người dân mong muốn hoàn thành sớm cầu Tà Lương, xã Khánh Sơn. 

Bà Hoa (một người dân sống gần khu vực cầu Tà Lương, xã Khánh Sơn) cho biết, cứ đến mùa mưa lũ là những người dân nơi đây việc đi lại gặp không ít khó khăn. Mưa nhỏ còn đi được nhưng khi nước lũ dâng cao thì bà cùng những người dân sống nơi đây bị cô lập hoàn toàn. Minh chứng rõ ràng nhất là trận lũ vào cuối năm 2025. Bà và những người dân nơi đây rất mong muốn các đơn vị khẩn trương xây cầu hoàn thành sớm để người dân dễ dàng đi lại và vận chuyển nông sản.

Xã Khánh Sơn, Khánh Hòa đang yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Trước đó, vào tháng 11 năm 2025, 124 hộ dân ở thôn Tà Lương, xã Khánh Sơn bị cô lập do mưa lũ lớn cuốn trôi cầu tràn Tà Lương. Do nước lớn, người dân không thể đi qua khu vực này, xã Khánh Sơn vẫn liên tục tổ chức lực lượng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân thôn Tà Lương để đảm bảo không để người dân bị thiếu đói.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Đông - Chủ tịch UBND xã xác nhận, hiện nay công trình cầu Tà Lương chậm tiến độ nguyên nhân do giá cả vật tư, vật liệu tăng nên ảnh hưởng đến việc thi công và địa phương đang tích cực đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

