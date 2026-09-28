Cây "tỷ đô" trước "tấm vé" vào thị trường lớn, gần 3.000ha sầu riêng cấp mã số vùng trồng, nông dân Gia Lai kỳ vọng gì?

Nông dân Gia Lai kỳ vọng đầu ra ổn định

Tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp với chính quyền cơ sở hướng dẫn người dân rà soát diện tích, chuẩn hóa thông tin vùng trồng và hoàn thiện các điều kiện để được cấp mã số.

Với những người trồng sầu riêng, việc có mã số vùng trồng không chỉ giúp xác định rõ nguồn gốc sản phẩm mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Nông dân tỉnh Gia Lai bên vườn sầu riêng. Ảnh: QN.

Ông Hồ Nhất Cẩn, chủ một trang trại sầu riêng tại phường Hoài Nhơn Nam, cho biết bên cạnh việc chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng trái, ông đang quan tâm xây dựng vùng trồng đạt chuẩn.

"Vừa rồi có Nghị quyết 36 của Chính phủ quy định đơn giản hoá thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thì mình có liên lạc với phường. Phường cũng hỗ trợ cho mình có thương hiệu. Cũng muốn làm để thương hiệu mình vươn lên. Hy vọng là 3 năm nữa thôi là có thể xây dựng điểm thu mua, điểm mua bán được", ông Cẩn nói.

Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở xã Ia Ly đã gắn bó với cây sầu riêng nhiều năm. Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất, 2ha sầu riêng của gia đình nhiều năm qua được thương lái đánh giá cao, mang lại thu nhập khá.

Tuy nhiên, sản phẩm của gia đình ông Hải hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ theo phương thức truyền thống do vườn chưa được cấp mã số vùng trồng.

Theo ông Hải, khi thị trường sầu riêng ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu, việc xây dựng mã số vùng trồng sẽ giúp nông dân có thêm cơ hội tìm kiếm đầu ra ổn định.

"Hộ nông dân như tôi cũng như nhiều người làm sầu riêng thì hầu như ai cũng khao khát là được có mã số vùng trồng. Để sau này đầu ra được đảm bảo và ổn định. Bởi vì sầu riêng bây giờ, thị trường sầu riêng càng ngày càng nhiều. Trong đó có thị trường trôi nổi sẽ không ổn định bằng những vườn có mã số vùng trồng", ông Hải chia sẻ.

Gần 3.000ha sầu riêng có mã số vùng trồng

Đến nay toàn tỉnh Gia Lai, đã được cấp 440 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, với tổng diện tích hơn 13.000ha; đồng thời có 61 mã số cơ sở đóng gói.

Riêng đối với cây sầu riêng, toàn tỉnh có gần 3.000ha đã được cấp mã số vùng trồng.

Ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, cho biết quy định mới có những điểm đáng chú ý nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để việc cấp mã số vùng trồng được thực hiện thuận lợi hơn.

Sầu riêng chuẩn bị bán cho thương lái. Ảnh: QN.

Theo ông Hùng, trước đây quy định cũ yêu cầu vùng trồng phải có diện tích từ 10ha trở lên mới được cấp một mã số. Quy định mới không giới hạn diện tích, vì vậy diện tích nhỏ vẫn có thể được xem xét cấp mã số vùng trồng nếu đáp ứng các điều kiện.

Một điểm mới khác là việc quản lý mã số vùng trồng phù hợp hơn với thực tế sản xuất của nông dân.

"Nghị định 38 là một vùng đất thì chỉ cấp một mã số vùng trồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực tế thì nông dân mình một thửa đất không phải trồng chỉ một loại cây mà còn trồng xen. Quy định mới mở ra, có nghĩa một thửa đất có thể cấp 2 hoặc 3 mã số vùng trồng nếu các cây trồng đó nằm trong danh sách được quy định", ông Hùng giải thích.

Rút ngắn thời gian giải quyết

Ông Kiều Văn Cang - Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết theo Nghị quyết 36/2026 của Chính phủ, việc cấp mã số vùng trồng có một số điểm mới.

Theo đó, thẩm quyền tiếp nhận và cấp mã số vùng trồng được giao cho UBND cấp xã nơi có vùng trồng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, tối đa 3 ngày đối với mã số vùng trồng trong nước và 10 ngày đối với mã số phục vụ các thị trường xuất khẩu, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Mã số vùng trồng được cấp cho một loại cây trồng xác định theo vị trí của một hoặc nhiều lô đất, trên cơ sở đề nghị của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình. Vị trí thửa đất được xác định theo mã định danh.

Ông Cang cho biết người dân, hợp tác xã có nhu cầu đăng ký mã số vùng trồng trước hết cần chuẩn bị đơn đề nghị cấp mã số theo mẫu tại Phụ lục 1 của Nghị quyết 36, kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

"Thứ hai là liên hệ đến UBND cấp xã, phường nơi có vùng trồng đó", ông Cang hướng dẫn.

Việc đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng được kỳ vọng giúp ngành nông nghiệp Gia Lai từng bước chuẩn hóa dữ liệu vùng sản xuất, kiểm soát chất lượng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc.

Nông dân đặt kỳ vọng lớn vào thị trường sầu riêng tới đây. Ảnh: QN.

Đối với người trồng sầu riêng, mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật để đưa sản phẩm vào những thị trường nhất định mà còn được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra.

Để mã số vùng trồng phát huy hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của người dân và hợp tác xã, việc hướng dẫn, hỗ trợ của ngành chuyên môn và chính quyền cơ sở được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai.