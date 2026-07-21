CEO PNJ thừa nhận áp lực thanh khoản khi mua lại sản phẩm, cổ phiếu PNJ nằm sàn

Ông Phan Quốc Công, CEO PNJ. Ảnh: PNJ

Ngày 21/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức họp báo cập nhật tình hình hoạt động, chính sách thu mua và thanh toán các sản phẩm trang sức, kim cương.

Cuộc họp diễn ra sau gần 3 tuần cơ quan công an công bố khởi tố vụ án buôn lậu kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab - công ty giám định do PNJ sở hữu 100% vốn. Đây cũng là lần đầu tiên ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc (CEO) của PNJ tổ chức họp báo kể từ khi nhậm chức.

Tại cuộc họp báo, CEO PNJ đã thay mặt ban lãnh đạo nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. “Một sự cố pháp lý ở trung tâm kiểm định P-Lab đã ảnh hưởng đến niềm tin mà mọi người dành cho PNJ, và chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự cố này”, ông nói.

Theo ông Công, thị trường vàng và trang sức trong hai tháng ghi nhận một loạt diễn biến bất thường, dẫn tới hiện tượng nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong thời gian rất ngắn, tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp trong ngành. PNJ đã cố gắng đảm bảo các quyền lợi và dịch vụ đã cam kết với khách hàng trong giai đoạn vừa qua.

Dù vậy, lãnh đạo PNJ thừa nhận công ty đang chịu áp lực thanh khoản. Nguyên nhân không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở vòng quay vốn khi lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của khách hàng, đối tác và các bên liên quan, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc PNJ đã thống nhất triển khai các giải pháp quản trị thanh khoản mới.

Theo đó, để việc thanh toán được thực hiện ổn định, minh bạch và phù hợp với năng lực vận hành của hệ thống, PNJ sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước đây. Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, công ty vẫn cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại và đảm bảo thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

CEO PNJ cho biết, đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.

Về phương án giao dịch, lãnh đạo PNJ cho hay, đối với kim cương rời, người bán có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ Nghị định 232.

Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng bán sản phẩm có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ, bao gồm: vàng miếng SJC/vàng tài lộc PNJ/nhẫn trơn/kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời… Giá trị chuyển đổi được áp dụng trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch.

Ngoài ra, với trường hợp người bán có nhu cầu nhận tiền, PNJ sẽ thực hiện thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng. Người bán có thể lựa chọn phương án kết hợp linh hoạt - chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ và nhận chi trả bằng tiền cho phần còn lại. Phần giá trị chuyển đổi sang sản phẩm sẽ được áp dụng ưu đãi tương ứng theo từng nhóm sản phẩm, phần giá trị nhận tiền sẽ được thanh toán theo lộ trình.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 21/7, cổ phiếu PNJ vẫn le lói sắc xanh trở lại sau khi giảm 4,65% trong phiên liền trước. Tuy nhiên, từ hơn 11h, mã này xuất hiện áp lực bán tháo và mở cửa phiên chiều đã giảm hết biên độ, với dư bán giá sàn hàng triệu cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu PNJ đóng tại mức giá sàn 38.150 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2021. Thanh khoản trong phiên đạt hơn 9,6 triệu đơn vị, trong trạng thái trắng bên mua và dư bán sàn gần 9,8 triệu cổ phiếu.

Như vậy, so với đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1/2026, thị giá PNJ đã “bốc hơi” 55%, đưa vốn hóa thị trường xuống còn khoảng 19.522 tỷ đồng.