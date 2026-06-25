Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Bộ, ngành, địa phương sẽ được xếp hạng hằng tháng, quý và năm

Việc xây dựng cơ chế chấm điểm nhằm phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của từng đơn vị, tạo cơ sở thúc đẩy tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Kết quả chấm điểm cả năm sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công, đồng thời được sử dụng để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Trong khi đó, kết quả chấm điểm hằng tháng và hằng quý sẽ phục vụ công tác biểu dương, khen thưởng những đơn vị giải ngân tốt, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở các đơn vị chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: VGP).

Theo phương án được phê duyệt, việc chấm điểm được thực hiện tự động trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính và kết nối với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Nguyên tắc chấm điểm bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất và phù hợp với bối cảnh giải ngân chung của cả nước.

Các bộ, ngành và địa phương sẽ được đánh giá dựa trên ba nhóm tiêu chí chính gồm: kết quả giải ngân vốn được giao so với mặt bằng chung cả nước; kết quả giải ngân so với kế hoạch đăng ký thực hiện; và việc chấp hành chế độ báo cáo giải ngân đầu tư công.

Đối với kỳ chấm điểm hằng tháng, việc đánh giá được thực hiện riêng đối với vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang và vốn được giao trong năm kế hoạch. Mỗi nhóm có thang điểm tối đa 100 điểm, trong đó 50 điểm dành cho kết quả giải ngân so với bình quân cả nước, 45 điểm đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch đăng ký và 5 điểm cho việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo.

Ở kỳ đánh giá hằng quý, việc chấm điểm tập trung vào tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài và vốn năm kế hoạch so với mức bình quân chung của cả nước, mỗi chỉ tiêu có tối đa 100 điểm.

Đối với kỳ chấm điểm cả năm, trọng tâm là mức độ hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tỷ lệ giải ngân chiếm tối đa 95 điểm, còn việc chấp hành chế độ báo cáo được tính 5 điểm. Ngoài ra, các đơn vị còn được cộng hoặc trừ điểm dựa trên việc điều chuyển vốn đầu tư công.

Cụ thể, bộ, ngành hoặc địa phương điều chuyển giảm vốn sẽ bị trừ từ 2 đến 5 điểm tùy quy mô điều chuyển. Ngược lại, đơn vị nhận điều chuyển vốn và giải ngân hiệu quả sẽ được cộng từ 2 đến 5 điểm.

Phương án cũng cho phép loại trừ khỏi nhiệm vụ giải ngân đối với phần vốn không còn nhu cầu sử dụng do tiết kiệm chi phí, giảm sau quyết toán hoặc các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định dừng, điều chuyển. Riêng năm 2026, phần vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng được loại khỏi phương án tính điểm cho đến khi có quyết định sử dụng nguồn vốn này.

Trên cơ sở tổng điểm đạt được, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ được phân loại theo bốn mức gồm: giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt.

Theo quyết định, hệ thống chấm điểm sẽ được chạy thử trong ba tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026. Kết quả chấm điểm chính thức sẽ được áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, qua đó hình thành công cụ giám sát, đánh giá thường xuyên nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.