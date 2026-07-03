Chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh)

Cụ thể, chấm dứt hoạt động của dự án Đầu tư Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh): Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 cho Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000408242 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh (nay là Sở Tài chính Hà Tĩnh) cấp lần đầu ngày 02/4/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 15/10/2025.

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản quyết định chấm dứt hoạt động của dự án Đầu tư Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Lý do chấm dứt hoạt động được Sở Tài chính đưa ra là: Sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 mà nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định. Thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Văn bản nêu rõ, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008.

Công ty cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm tiến hành các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (02/7/2026)./.