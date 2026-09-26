Chậm khắc phục sai phạm sau kết luận Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai "chốt" nhiệm vụ loạt Sở, xã, phường

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ

Ngày 25/9, UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19/7/2024, của Thanh tra Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ khắc phục các tồn tại, sai phạm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Còn lúng túng, bị động, chưa xác định rõ căn cứ pháp lý, trách nhiệm và phương án xử lý, dẫn đến nhiều nội dung kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc, chưa chủ động, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các nội dung còn tồn tại theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP.

"Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương xác định việc khắc phục đầy đủ, triệt để các tồn tại, sai phạm theo kết luận thanh tra là nhiệm vụ bắt buộc, thuộc trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu. Tuyệt đối không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lấy lý do khó khăn, vướng mắc để trì hoãn, không tổ chức thực hiện", ông Quế cho hay.

Khu quy hoạch khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: KL.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, không chấp nhận việc báo cáo chung chung, chỉ nêu khó khăn, vướng mắc nhưng không phân tích nguyên nhân, không xác định trách nhiệm và không đề xuất giải pháp xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ được giao.



Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát toàn bộ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, diện tích và mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và điều kiện được miễn tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean tại số 39 đường Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định cụ thể diện tích đất sử dụng đúng mục đích giáo dục, thời gian và mức tiền thuê đất thuộc diện được miễn, đề xuất phương án xử lý đối với số tiền 993,087 triệu đồng đã kiến nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Hoàn thiện báo cáo, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và các hồ sơ có liên quan, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích sử dụng đúng mục đích giáo dục của dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2026.

Ngoài ra, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến Kiểm toán Nhà nước đối với việc chậm nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai; ngay sau khi có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các kiến nghị của Công ty Cổ phần Sơn Hải liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra cụ thể từng trường hợp cấp phép khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác đã được nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo UBND tỉnh đề xuất biện pháp khắc phục, chấn chỉnh.



Nhiều khoản tiền được yêu cầu xử lý

Theo ông Quế, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát số tiền 14.215,022 triệu đồng chưa nộp tiền vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng 20% theo giá đất mà chủ đầu tư phải thực hiện đối với Dự án khu dân cư mới Thống Nhất, đường Yết Kiêu, Pleiku và Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại số 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, Pleiku.

Ngoài ra, khẩn trương xử lý số tiền ký quỹ 106.549,156 triệu đồng của 6 dự án chưa thu hồi theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra, gồm:Dự án Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi: 8.042,263 triệu đồng. Dự án Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên: 8.042,893 triệu đồng. Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long, huyện Kông Chro: 39.465 triệu đồng. Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung, huyện Kông Chro: 37.734 triệu đồng. Dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải: 12.515 triệu đồng. Dự án Kho Xăng dầu Dương Đông: 750 triệu đồng, đã thu 50% số tiền ký quỹ lần đầu. Thực hiện thu hồi hoặc có kế hoạch hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định.

Trực tiếp làm việc với UBND xã Mang Yang và UBND xã Chư Sê rà soát số tiền 721 triệu đồng nhà thầu chiếm dụng vốn tạm ứng hợp đồng quá hạn chưa thu hồi của UBND xã Mang Yang (150 triệu đồng) và UBND xã Chư Sê (571 triệu đồng).

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, rà soát số tiền nợ đọng xây dựng cơ bản 376 triệu đồng của Dự án Hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án cân đối, bố trí nguồn vốn thanh toán dứt điểm.

Làm rõ trách nhiệm vụ 3 người trúng đấu giá 205 lô đất, không thu hồi tiền cọc, tại dự án Khu quy hoạch khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê. Ảnh: KL.

Thi hành án dân sự tỉnh, cần rà soát tiến độ giải quyết, khả năng thi hành án và thu hồi đối với khoản tiền tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 23.165 triệu đồng của 5 dự án có liên quan đến các vụ án kinh tế do Tòa án thụ lý, giải quyết.

Trong đó gồm: Công ty CP Xây dựng thương mại Bình An số tiền 20.189 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Trung Đạt số tiền 2.976 triệu đồng.



Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, UBND xã Chư Sê, kiểm tra việc thu hồi, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền 15.179,851 triệu đồng, thu hồi số tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá 205 lô đất tại Khu quy hoạch khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, gồm: Hồ Thị Hiền: 107 lô, Nguyễn Xuân Ánh: 44 lô, Lê Viết Đức: 54 lô.

Mời các cá nhân có liên quan giải trình, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra sai phạm. Báo cáo rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân không thu hồi số tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá.

UBND xã Ia Băng, xử lý dứt điểm vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý vi phạm hành chính về đất đai của bà Nguyễn Thị Thu Uyên.

UBND xã Chư Prông, báo cáo kết quả xử lý vi phạm, thu hồi đất (thửa đất số 119, tờ bản đồ số 7, đường Hùng Vương, thị trấn Chư Prông).

Ngoài ra, UBND phường An Phú, phối hợp với Thuế cơ sở 8 tiếp tục làm việc với các chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng nhưng giá chuyển nhượng thấp hơn tiền sử dụng đất phải nộp để thu hồi, tránh thất thoát tiền thuế của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, UBND các phường An Phú, An Khê, Ayun Pa; các xã Gào, Cửu An, Ia Sao, Ia Rbol, rà soát việc thu hồi quỹ đất công ích (5%) cho thuê sai quy định (thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa trước sáp nhập) để tổ chức đấu giá và quản lý quỹ đất được bàn giao về địa phương. UBND các phường Hội Phú, Thống Nhất, tiếp tục thu hồi số tiền 440 triệu đồng của 16 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.