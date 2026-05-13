Chấn động nước Mỹ: Một đồng xu 4 USD được bán với giá 2,1 triệu USD, vì sao?

Đồng xu vàng 4 USD huyền thoại của Mỹ bán được giá 2,1 triệu USD. Ảnh Heritage Auctions

Theo nhà tổ chức Heritage Auctions, phiên đấu giá diễn ra từ ngày 29/4 đến 2/5/2026 đã mang về tổng doanh thu lên tới 26,9 triệu USD.

Ngôi sao của sự kiện là đồng tiền vàng “1879 Coiled Hair Stella” - một trong những đồng xu hiếm và nổi tiếng nhất lịch sử tiền tệ Mỹ - được bán với giá kỷ lục 2,1 triệu USD sau cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sưu tầm.

Todd Imhof, Phó chủ tịch điều hành của Heritage Auctions, cho biết: “Khi những đồng tiền huyền thoại và các nhà sưu tầm đầy đam mê gặp nhau, lịch sử ngành tiền cổ có thể được viết lại. Và đó chính xác là điều đã xảy ra tại phiên đấu giá Central States lần này".

Ông cho biết đồng Stella năm 1879 đã thu hút tới 59 lượt trả giá trước khi chốt ở mức cao kỷ lục.

Đồng Stella 4 USD là một trong những mẫu tiền hiếm nhất nước Mỹ, được phát hành thử nghiệm vào cuối thế kỷ 19 với mục tiêu phục vụ giao thương quốc tế. Theo các tài liệu, chính phủ Mỹ khi đó muốn tạo ra một đồng tiền vàng có giá trị tương đương với các đồng tiền lưu hành phổ biến ở châu Âu để thuận tiện cho giao dịch toàn cầu.

Tuy nhiên, dự án nhanh chóng thất bại và số lượng đồng xu Stella được sản xuất cực kỳ hạn chế, khiến nó trở thành “báu vật” trong giới sưu tầm numismatic - ngành nghiên cứu và sưu tầm tiền cổ.

Phiên bản “Coiled Hair Stella” đặc biệt nổi tiếng vì độ hiếm cao và thiết kế tinh xảo, với hình chân dung nữ thần Liberty có mái tóc búi đặc trưng. Hiện chỉ còn khoảng 14 đồng xu Stella được ghi nhận tồn tại trên toàn thế giới. Nó được xếp vào danh sách “100 đồng xu Mỹ vĩ đại nhất” và được xem là “chén thánh” của giới sưu tầm tiền cổ Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng, các đồng Stella không chỉ là tiền tệ mà còn là tác phẩm nghệ thuật và biểu tượng lịch sử của ngành đúc tiền Mỹ, phản ánh một giai đoạn đặc biệt trong hệ thống tiền tệ nước này. Theo các chuyên gia, cơn sốt vàng, tài sản trú ẩn và đồ sưu tầm siêu hiếm trong bối cảnh kinh tế bất ổn toàn cầu đang khiến những “báu vật numismatic” như Stella ngày càng tăng giá mạnh.