Tân lập trúng gói thầu Dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai mới đây đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng đoạn 1, từ cầu Sông Ngang đến cọc 55+6m bờ tả, thuộc Dự án Tiêu thoát lũ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Sông Ngang đến đập Phú Xuân.

Theo kết quả được công bố, Công ty TNHH Tân Lập là đơn vị trúng thầu với giá 126,737 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 17,1 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt là 143,89 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, hạng mục được kỳ vọng tăng khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực hạ lưu sông Hà Thanh, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Qua đó, công trình góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như các khu dân cư, đô thị, công trình hạ tầng và cơ sở sản xuất trong khu vực.

Bên cạnh mục tiêu phòng, chống ngập lụt, dự án còn hướng đến hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tăng tính kết nối với các khu dân cư hiện hữu và tạo thêm không gian phát triển đô thị.

Việc kết hợp giữa giao thông, chỉnh trang đô thị và khai thác cảnh quan hai bên bờ sông được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ảnh: Báo Gia Lai

Thế chấp từ máy móc sang quyền đòi nợ

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tân Lập thành lập ngày 10/12/2003, ngành nghề chính là xây dựng nhà để ở. Tại tháng 3/2023, vốn điều lên của Tân Lập là 200 tỷ đồng, toàn bộ vốn đều do bà Phạm Thị Thúy Phượng (SN 1975, Tổng Giám đốc/đại diện pháp luật) đầu tư.

Theo hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, Công ty TNHH Tân Lập, mã số thuế 4100444239 có nhiều bảo đảm trong nhiều giao dịch đăng ký tại các tổ chức tín dụng.

Một trong những giao dịch được đăng ký từ năm 2011 có bên nhận bảo đảm là Chi nhánh ngân hàng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Tài sản bảo đảm gồm hàng loạt phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động thi công như ô tô tải ben, xe trộn bê tông, máy đầm, máy ủi, máy đào bánh xích và máy đào bánh lốp. Hồ sơ liệt kê tổng cộng 33 tài sản, trong đó có xe Hyundai biển số 77L-3333, nhiều xe tải ben mang biển số 77H-0331, 77H-8017, 77H-7360, 77H-2802, 77H-2721 cùng nhiều máy móc thi công.

Đến năm 2013-2014, Tân Lập tiếp tục có các đăng ký giao dịch bảo đảm tại Agribank Chi nhánh Hoài Ân - Bình Định. Một giao dịch liên quan đến 14 phương tiện, gồm xe tải ben, xe đầu kéo, rơmoóc, xe trộn bê tông, ô tô con và máy ủi.

Một giao dịch khác được đăng ký tháng 1/2014 ghi nhận tài sản bảo đảm gồm xe tải Isuzu, xe trộn bê tông, rơmoóc, xe đầu kéo, máy ủi, máy đầm rung và các loại máy đào.

Điểm đáng chú ý trong các hồ sơ sau đó là tài sản bảo đảm không chỉ là phương tiện, máy móc mà còn mở rộng sang quyền đòi nợ và các khoản phải thu phát sinh từ hoạt động xây dựng.

Năm 2015, Tân Lập đăng ký giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài - Phòng giao dịch Hoài Nhơn. Một tài sản được thế chấp là sơ mi rơmoóc CIMC, biển số 77R-013.25; một giao dịch khác là ô tô Toyota biển số 77A-046.85 và một giao dịch tiếp theo là xe tải có cần cẩu Hyundai, biển số 77C-095.65.

Đáng chú ý hơn, hồ sơ năm 2016 cho thấy Tân Lập thế chấp tại MB quyền đòi nợ phát sinh từ nhiều hợp đồng xây dựng. Các hợp đồng gồm những dự án tại Bình Định như Cầu Canh Vinh, tuyến ĐT.630 và các công trình liên quan đến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong một giao dịch khác được đăng ký ngày 4/8/2016, giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ được ghi nhận gần 63 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ phát sinh từ nhiều hợp đồng xây dựng mà Tân Lập tham gia.

Hàng loạt khoản phải thu được dùng làm tài sản bảo đảm

Các đăng ký trong năm 2017 cũng cho thấy hình thức thế chấp quyền đòi nợ tiếp tục được sử dụng.

Chẳng hạn, một giao dịch tại MB có giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ hơn 96 đồng, với tài sản bảo đảm là khoản phải thu từ Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định theo Hợp đồng thi công xây dựng số 68/2017/BQL-HĐXL ngày 12/6/2017.

Một đăng ký khác có giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 59,4 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là quyền đòi toàn bộ khoản nợ, khoản thanh toán, sản lượng dở dang, tiền lãi, tiền phạt và các quyền lợi khác từ Hợp đồng số 58/2/2017/HĐ-XD-ĐCBS. Hợp đồng này liên quan đến gói thầu xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước thuộc Đường trục Khu kinh tế nối dài, với Tân Lập tham gia liên danh.

Cũng trong năm 2017, một giao dịch khác ghi nhận giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 67,2 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là khoản phải thu theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 113/2017/HĐ-XD ngày 14/12/2017 giữa Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định và liên danh Công ty TNHH Tân Lập, Công ty TNHH Hùng Phát và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Kim.Một giao dịch khác được đăng ký cuối năm 2017 có giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ 37,9 tỷ đồng, với tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 101/2017/HĐ-XD liên quan đến gói thầu xây dựng Cầu Long Vân 2.

Hơn 101 tỷ đồng quyền đòi nợ từ dự án đường ven biển

Một trường hợp đáng chú ý được đăng ký tháng 8/2018 tại MB liên quan đến quyền đòi nợ từ Hợp đồng số 22/HĐ-XD ngày 24/7/2018.

Theo hồ sơ, quyền đòi toàn bộ khoản nợ, khoản thanh toán đã hình thành và hình thành trong tương lai, bao gồm nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại và các quyền lợi khác của Tân Lập được dùng làm tài sản thế chấp. Khoản phải thu phát sinh từ việc thi công và lắp đặt thiết bị thuộc Gói thầu số 01, Công trình Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Bên có nghĩa vụ trả nợ là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Đáng chú ý, trị giá quyền đòi nợ được ghi nhận là 41,3 tỷ đồng. Hồ sơ cũng nêu các chứng từ liên quan như biên bản đối chiếu công nợ, biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT và xác nhận chuyển tiền hoặc cam kết thanh toán về tài khoản tại MB.

Một đăng ký khác tại MB năm 2018 tiếp tục dùng quyền đòi nợ từ Gói thầu 06-XL, thuộc dự án Tuyến đường từ Quốc lộ 1A cũ đến Gò Dài và Khu dân cư dọc tuyến, làm tài sản thế chấp. Trị giá quyền đòi nợ được ghi nhận là 2,2 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2022, hồ sơ ghi nhận một giao dịch bảo đảm khác tại MB với tài sản thế chấp có giá trị đáng chú ý.

Theo đăng ký, Tân Lập thế chấp quyền đòi toàn bộ khoản nợ và khoản thanh toán đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai từ việc thực hiện Gói thầu số 1 thuộc Công trình Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.

Hợp đồng phát sinh quyền đòi nợ là Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 50/2022/HĐ-XD ngày 31/3/2022. Bên có nghĩa vụ trả nợ là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định. Trị giá quyền đòi nợ được ghi nhận là 101,87 đồng.Hồ sơ cho biết tài sản thế chấp còn bao gồm quyền nhận thanh toán đối với giá trị công việc đã hoàn thành, nguyên liệu, vật liệu, vật tư đã mua hoặc đầu tư vào dự án, các quyền nhận thanh toán khác phát sinh từ công trình, quyền thụ hưởng bảo hiểm và số tiền, số dư cùng các quyền lợi phát sinh tại một tài khoản mở ở MB. Tổng giá trị tài sản thế chấp được hai bên thống nhất xác định ở mức 101,87 tỷ đồng.