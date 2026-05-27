Chân dung nhà thầu trúng gói gần 8 tỷ, tiết kiệm 20 triệu đồng xây dựng trường THCS tại Hải Phòng

Ngày 9/5 vừa qua, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng phường An Hải Trần Xuân Bách đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THCS Đồng Thái.

Theo đó, Liên danh Nhà thầu An Hải với Cty Kim Phát là liên danh chính (Cty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bình An liên danh phụ) đã trúng gói thầu trên. Hai nhà thầu trúng gói này ở mức 7,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 240 ngày.

Điểm đặc biệt, Kim Phát trúng gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng phường An Hải làm chủ đầu tư mà không gặp bất cứ sự cạnh tranh nào khi là nhà thầu duy nhất.

Đồng thời, mức giá trúng thầu cũng đáng chú ý khi thấp hơn giá dự toán khoảng 20 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 0,26%

Kim Phát trúng gói thầu xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THCS Đồng Thái với giá rất "sát" dự toán. (Ảnh: HP)

Việc Cty Kim Phát "đơn độc" dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khiêm tốn trên địa bàn TP. Hải Phòng như trên không mới. Ngay trong thời gian đầu năm 2026, đơn vị này cũng đã trúng nhiều gói thầu từ các đơn vị sử dụng ngân sách.

Điển hình, ngày 21/3, Ban QLDA Đầu tư xây dựng phường Phú Liễn Nguyễn Văn Lộc cũng đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất xe kẹt tại đường Khúc Trì, giáp trường Mầm non Hướng Dương.

Cty Kim Phát trong vai trò liên danh chính của Liên danh Khúc Trì, là nhà thầu duy nhất tham dự đã trúng gói thầu với giá 9,6 tỷ đồng.

Mức giá trúng thầu này thấp hơn dự toán khoảng 19 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước khoảng 0,2%.

Trước đó, từ nhiều năm qua, Kim Phát đã tham gia nhiều thương vụ tương tự.

Có thể kể đến vào năm 2024, doanh nghiệp trúng Gói thầu: Thi công xây dựng loại đường Bm=9m, Bm=7m, Bm=5,5m, Bm=3,5m và Thi công xây dựng lắp đặt điện chiếu sáng các tuyến đường ngõ xóm.

Gói thầu trên thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn xã Trường Thành thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Công ty Kim Phát trúng thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 61 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 370 triệu đồng (tương đương hơn 0,6%) cho ngân sách nhà nước.

Cùng năm Kim Phát trúng Gói thầu Xây lắp công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước từ khu dân cư ra cống Cành Hầu, phường Lãm Hà do Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Kiến An làm chủ đầu tư.

Cty Kim Phát trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 10,9 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 60 triệu đồng (tương đương hơn 0,5%) cho ngân sách nhà nước.

Dữ liệu cho thấy, cuối tháng 9/2014, Cty Kim Phát có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, được góp bởi 4 cổ đông gồm: Nguyễn Văn Ước; Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Văn Lộc. Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Ước sở hữu tới 60% vốn là đại diện pháp luật - Giám đốc của doanh nghiệp.

Tháng 8/2025, người đại diện pháp luật lúc này là Giám đốc Phạm Văn Đan. Cơ cấu cổ đông và vốn điều lệ không công bố tại đăng ký thay đổi.

Theo thống kê từ khi tham gia mạng lưới đấu thầu quốc gia đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 91 gói thầu, trong đó, trúng 85 gói, trượt 4 gói, 2 chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã Cty Kim Phát đã trúng trong vai trò độc lập và liên danh là 780,8 tỷ đồng (hơn 54% trúng với vai trò độc lập). Địa phương doanh nghiệp trúng thầu trước và sau khi sáp nhập là TP. Hải Phòng với 56 gói.