Chân dung nữ thành viên HĐQT VPBank vừa đăng ký gom 30 triệu cổ phiếu VPB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, bà Phạm Thị Nhung – Thành viên HĐQT đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/5 đến 7/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trích công bố thông tin của VPBank.

Hiện, bà Nhung sở hữu 46 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,58% vốn điều lệ VPBank. Nếu giao dịch mua hoàn tất, bà Phạm Thị Nhung sẽ tăng sở hữu lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,96%.

Tạm tính theo thị giá cổ phiếu VPBank ngày 5/5, bà Nhung có thể phải cần chi khoảng 840 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Chân dung bà Phạm Thị Nhung

Dữ liệu báo cáo thường niên năm 2025 của VPBank cho biết, bà Nhung sinh năm 1980, trình độ cử nhân Đại học Đông Đô.

Giai đoạn 2019 - 2021, bà Nhung đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản VPC.

Từ năm 2016 đến năm 2024, bà trải qua các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thịnh Điền, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tín.

Cũng trong giai đoạn 2016 - 2023, bà Nhung đảm nhiệm các vị trí Giám đốc giao dịch phát triển mạng lưới, tài sản bảo đảm; Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác và năm 2021 trở thành Phó Tổng Giám đốc VPBank.

Không chỉ vậy, từ năm 2017 đến năm 2024, bà Nhung đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thịnh Kiên.

Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, bà Nhung giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại, VPBank.

Từ năm 2024 đến nay, bà đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT VPBank và từ năm 2025 đến nay là Chủ tịch HĐTV GPBank.

Trích báo cáo thường niên 2025 của VPBank.

Về VPBank, ﻿năm 2026, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%.

Trong đó, ngân hàng riêng lẻ đặt mục tiêu lợi nhuận 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. FE Credit kế hoạch lợi nhuận 1.179 tỷ đồng, tăng 93%. VPBankS kế hoạch lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Công ty bảo hiểm OPES kế hoạch lợi nhuận 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Quý 1/2026, VPBank ghi nhận tổng tài sản hợp nhất tăng 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm. Ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 7.383 tỷ đồng, tăng 49,4%.