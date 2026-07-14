Chào sàn HoSE giá 13.300 đồng/cp, cổ phiếu của Vietbank biến động ra sao trong phiên đầu tiên?





Ngày 14/7 đánh dấu cột mốc mới của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) khi hơn 1,07 tỷ cổ phiếu của ngân hàng chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE. Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên được xác định ở mức 13.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ ±20%.

Trước khi chuyển sang HoSE, cổ phiếu VBB đã ngừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 29/6 ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 45% so với đầu năm.

VBB bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ năm 2019, thời điểm Vietbank có vốn điều lệ 4.190 tỷ đồng. Kế hoạch chuyển niêm yết lên HoSE đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua và ngân hàng hoàn tất hồ sơ và nộp lên HoSE vào tháng 2/2026.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ban lãnh đạo Vietbank, thời điểm đó thị trường tài chính chịu tác động từ nhiều biến động địa chính trị quốc tế, đặc biệt là chiến sự tại Trung Đông, khiến thị trường tài chính trong và ngoài nước diễn biến kém thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo ngân hàng cho rằng việc đưa cổ phiếu lên niêm yết ngay thời điểm thị trường biến động mạnh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

Tới khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn, Vietbank được HoSE chấp thuận niêm yết hơn 1,07 tỷ cổ phiếu vào giữa tháng 6 và chính thức đưa cổ phiếu VBB vào giao dịch trên sàn từ ngày 14/7.

Trên thị trường chứng khoán, tạm chốt phiên sáng nay, cổ phiếu VBB tăng 1,13% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE, lên mức 13.450 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ghi nhận hơn 363.700 cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 5,32 tỷ đồng.

Lộ trình tăng vốn hơn 44% của Vietbank

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, Vietbank kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững thay vì tăng trưởng nóng.

Mới đây, Vietbank đã hoàn tất phân phối gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 1.817 cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu). Đợt phát hành kết thúc ngày 29/6/2026 và dự kiến cổ phiếu sẽ được chuyển giao cho cổ đông trong quý III/2026. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phiếu lưu hành vượt 1,18 tỷ cổ phiếu.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Theo kế hoạch, Vietbank sẽ triển khai đợt tăng vốn thứ hai thông qua chào bán khoảng 296,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư góp vốn mới, tương ứng tỷ lệ phát hành 25%.

Tiếp đó, ngân hàng dự kiến thực hiện đợt phát hành cuối cùng với hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành sau các đợt phát hành trước. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 740 tỷ đồng. Nếu hoàn tất cả ba giai đoạn tăng vốn, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 44,4%.

Song song với quá trình tăng vốn, chuyển niêm yết và duy trì đà tăng trưởng kinh doanh, Vietbank cũng thực hiện kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao.

Cụ thể, HĐQT ngân hàng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Danh theo nguyện vọng cá nhân. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 11/7/2026.

Để đảm bảo hoạt động điều hành diễn ra liên tục, HĐQT đồng thời phân công ông Phạm Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Vietbank kể từ ngày 11/7 cho đến khi có quyết định mới.