Chấp thuận Bến cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng tiếp nhận tàu container

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng tổ chức cho Bến cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng (Bến cảng số 1, 2 khu bến cảng Lạch Huyện) tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 165.000 DWT giảm tải.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn và kiểm tra, giám sát.

Cùng đó, hướng dẫn, giám sát Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tuân thủ quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 về quản lý hoạt động hàng hải, quản lý khai thác hàng hải, Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải và các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác cảng.

Bến cảng Lạch Huyện.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiếp nhận tàu; chỉ cho phép cầu cảng, bến cảng tiếp nhận khi đảm bảo an toàn kết cấu công trình, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng chịu mọi trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận tàu container trọng tải đến 165.000 DWT giảm tải tại Bến cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng (Bến cảng số 1, 2 khu bến cảng Lạch Huyện) nếu xảy ra sự cố; không yêu cầu Bộ Xây dựng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng tại khu vực.

Được biết, Bến cảng số 1, 2 - Khu bến cảng Lạch Huyện đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ tháng 6/2019 với quy mô chiều dài 750 m gồm 2 bến, mỗi bến dài 375 m, độ sâu khu nước trước bến là - 16 m.

Tuyến luồng kết nối bến cảng số 1, 2 - Khu bến Lạch Huyện từ phao số 0 đến bến cảng Lạch Huyện có chiều dài 20,662 km. Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến luồng có chiều rộng 160 m, độ sâu -14 m.

Theo Thông báo hàng hải số 936/TBHH-CVHHHP ngày 28/4/2025 của Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc, đoạn tuyến luồng Lạch Huyện có độ sâu -13,2 m.

Thực tế Bến cảng số 1, 2 - Khu bến cảng Lạch Huyện đang khai thác đón tàu có trọng tải từ 132.900 DWT giảm đến 160.000D WT (đã đón 7 lượt tàu ra/vào khai thác an toàn).

Kết quả kiểm định, đánh giá của Tư vấn kiểm định và ý kiến của Tư vấn thẩm tra khẳng định Bến cảng số 1, 2 đủ khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 165.000 DWT giảm tải với các điều kiện khai thác đề ra.