"Chạy đua" hoàn thiện trường nội trú liên cấp tại loạt xã biên giới ở Gia Lai

Nhiều hạng mục đã hoàn thành, nhưng vẫn còn công trình chậm tiến độ

Ngày 29/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai dự án các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú tại xã Ia Dom. Ảnh: NM.

Cụ thể, tại các trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Chía và Ia O.

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, các dự án đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng. Một số khối phòng học cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng sau ngày khai giảng.

Bàn ghế, trang thiết bị phục vụ dạy và học cũng đã được tập kết tại một số trường, sẵn sàng lắp đặt, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, tiến độ tại một số công trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tại xã Ia O và Ia Chía. Các khối phòng học, nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ vẫn đang tiếp tục thi công, trong khi thời điểm khai giảng năm học mới đã cận kề.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương và nhà thầu phải tập trung cao nhất cho các dự án.

Tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, có trọng tâm đối với những hạng mục cấp thiết, nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Có thể chuyển phòng chức năng thành phòng học

Theo ông Giang, phải rà soát, xác định số phòng học có thể đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới. Trường hợp chưa đáp ứng đủ, cần chủ động, linh hoạt chuyển đổi tạm thời công năng một số phòng chức năng thành phòng học, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

Cùng với đó, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống công trình vệ sinh, đấu nối hệ thống điện, nước; đồng thời tập trung xử lý mặt bằng, thu dọn vật liệu, vệ sinh công trình, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm môi trường cho ngày khai giảng và quá trình dạy và học.

Tặng quà cho lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng điểm trường xã Ia O. Ảnh: NM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, yêu cầu thi công theo tinh thần “làm đến đâu, gọn đến đó”, hoàn thiện từng hạng mục, từng khu vực.

Để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tỉnh đã huy động các lực lượng, trong đó có quân đội cùng tham gia.

Ngoài ra, các xã và nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu.