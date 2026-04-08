Chỉ đạo đáng chú ý của Phó Chủ tịch Quảng Ngãi tại hiện trường dự án xây dựng khẩn cấp

Chiều 8/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã có buổi kiểm tra hiện trường thi công dự án khẩn cấp xây dựng hố chôn lấp rác - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ.





Phương tiện đang tham gia thi công tại dự án. Ảnh: T.Thư

Dự án khẩn cấp xây dựng hố chôn lấp rác - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, nằm trên địa bàn 2 xã Nghĩa Giang và Phước Giang, do BQL dự án các công trình Dân dụng làm chủ đầu tư, với tổng mức khoảng 19,5 tỷ đồng.

Theo thiết kế, hố chôn lấp có thể tích bãi chứa hơn 151.670 m3 (tương đương 121.330 tấn rác thải), được xây dựng bằng bờ bao bằng đất đầm chặt, có chiều dài khoảng 828 m, chiều cao taluy từ 3-5 m và chiều rộng đỉnh từ 2,5-3 m.

Hố chôn lấp được phân thành 3 ô và giữa các ô chôn lấp, được phân cách bằng các taluy đất, lót đáy, có gia cố mái phía ngoài bằng tấm bê tông, trồng cỏ để chống xói lở, sạt trượt….

Ngoài ra dự án này còn được đầu tư hệ thống thu gom nước rỉ rác khoảng 196m3/ngày, đêm và nhỏ hơn công suất xử lý của nhà máy xử lý nước thải (250 m3/ngày đêm).

Khi hoàn thành, dự án phục vụ tiếp nhận chôn lấp rác thải của các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng và một phần các xã Nghĩa Giang, Phước Giang, Sơn Tịnh...

Thông tin tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư cho biết đến thời điểm này, đã bàn giao ô chôn lấp số 1 cho đơn vị quản lý vận hành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026. Hiện nhà thầu đang tiếp tục thi công để hoàn thành, bàn giao các ô còn lại (số 2&3).



Tại buổi kiểm tra hiện trường, cùng ghi nhận sự nỗ lực của cấp, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành phần việc còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường. Ảnh: T.Thư

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải lưu ý phải tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng khó.

Chính quyền các địa phương nằm trong dự án phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ triển khai thực hiện dự án.

Giao trách nhiệm cho Sở NN&MT hướng dẫn thực hiện giải pháp xử lý; chủ trì đề xuất giải pháp lâu việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho toàn Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Nghĩa Kỳ.

Chủ đầu tư cần thúc đẩy tiến độ để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất có thể. Ảnh: T.Nhị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu đơn vị vận hành (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh), tăng cường trách nhiệm trong vận hành hố chôn lấp rác đã được bàn giao; phủ bạt lượng rác thải đã tập kết về hố chôn lấp, hạn chế phát tán mùi hôi, gây ảnh hưởng môi trường….