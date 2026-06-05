Chỉ một câu ngắn gọn, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã thổi bùng sợ hãi khắp Phố Wall

Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ảnh: FT

Ông Warsh không phải là gương mặt xa lạ với Fed. Ông từng giữ vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) từ năm 2006 đến năm 2011. Tuy nhiên, ngay khi nắm giữ chức Chủ tịch Fed, ông đã phát đi một thông điệp rõ ràng: Fed sắp thay đổi cách điều hành chính sách tiền tệ.

Một tuyên bố ngắn gọn khiến giới đầu tư bất an

Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott, ông Warsh cho rằng Fed đã mắc một “sai lầm chính sách nghiêm trọng” trong giai đoạn 2021-2022 khi để lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khi được hỏi về giải pháp, ông Warsh trả lời ngắn gọn: "Thay đổi cách thức điều hành chính sách".

Chỉ một câu này đã đủ để khiến nhiều nhà đầu tư Phố Wall lo lắng, theo Motley Fool.

Trong nhiều năm qua, thị trường tài chính Mỹ hoạt động dựa trên khả năng dự đoán tương đối cao từ Fed. Nhà đầu tư có thể theo dõi các dự báo lãi suất, các cuộc họp của FOMC hay các tín hiệu chính sách để đưa ra quyết định đầu tư.

Nếu Warsh thực hiện một cuộc “thay đổi cách điều hành chính sách”, phần lớn sự ổn định và khả năng dự báo đó có thể biến mất.

Có thể thu hẹp mạnh bảng cân đối kế toán của Fed

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Warsh là quan điểm về bảng cân đối kế toán của Fed.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch Covid-19, Fed đã liên tục mua trái phiếu chính phủ và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp để hỗ trợ nền kinh tế. Kết quả là bảng cân đối kế toán của Fed tăng từ khoảng 900 tỷ USD năm 2008 lên gần 9.000 tỷ USD vào năm 2022.

Đến cuối tháng 5/2026, con số này vẫn ở mức khoảng 6.700 tỷ USD.

Warsh từ lâu đã chỉ trích quy mô khổng lồ của bảng cân đối kế toán và bày tỏ mong muốn cắt giảm đáng kể lượng tài sản này.

Tuy nhiên, điều đó có thể tạo ra những tác động mạnh đối với thị trường tài chính. Nếu Fed bán ra lượng lớn trái phiếu chính phủ, giá trái phiếu có thể giảm trong khi lợi suất tăng lên. Chi phí vay vốn vì thế cũng tăng theo, tạo hiệu ứng tương tự như các đợt nâng lãi suất.

Đối với một thị trường chứng khoán đang được thúc đẩy bởi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) và đang giao dịch ở mức định giá cao, đây không phải là kịch bản được mong đợi.

Fed có thể từ bỏ mục tiêu lạm phát 2%

Điều khiến Phố Wall lo ngại hơn cả là cách Warsh nhìn nhận về lạm phát.

Trong suốt 14 năm qua, mục tiêu lạm phát dài hạn 2% của Fed được xem như “kim chỉ nam” cho chính sách tiền tệ Mỹ. Bên cạnh đó, Fed thường xuyên công bố các dự báo lãi suất trong tương lai thông qua biểu đồ dot plot, giúp thị trường chuẩn bị trước cho những thay đổi chính sách.

Ông Warsh muốn thay đổi điều đó.

Trong phiên điều trần, ông đưa ra định nghĩa mới về ổn định giá cả: “Ổn định giá cả là khi giá cả thay đổi đến mức không còn ai phải nói về nó nữa”.

Định nghĩa này mang tính linh hoạt hơn rất nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% hiện nay.

Điều đó đồng nghĩa Fed có thể có nhiều khoảng trống hơn để điều chỉnh chính sách tiền tệ theo từng giai đoạn của nền kinh tế. Nhưng mặt trái là nhà đầu tư sẽ khó đoán định hướng đi tiếp theo của Fed.

Một thị trường ít chỗ cho sai lầm

Sự xuất hiện của Kevin Warsh báo hiệu một giai đoạn thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ Mỹ.

Từ khả năng thu hẹp mạnh bảng cân đối kế toán cho tới việc xem xét lại mục tiêu lạm phát và giảm sự phụ thuộc vào các công cụ định hướng thị trường, ông Warsh đang phát đi tín hiệu rằng Fed dưới thời ông sẽ khác đáng kể so với giai đoạn của ông Jerome Powell.

Đối với Phố Wall, nơi đang được nâng đỡ bởi kỳ vọng tăng trưởng và cơn sốt AI, sự thay đổi này có thể tạo ra những biến động khó lường. Và đó chính là lý do vì sao cụm từ “thay đổi chế độ trong cách điều hành chính sách” đang trở thành một trong những phát biểu được giới đầu tư chú ý nhất hiện nay.