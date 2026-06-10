Chỉ thị của Thủ tướng: Gắn trách nhiệm chủ tịch phường, xã với việc chống sản xuất, lưu hành, sử dụng thuốc lá điện tử

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chỉ thị Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình hình buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa phương. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất, các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi về Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (qua Văn phòng Thường trực) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an địa phương tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện, xác lập chuyên án, đấu tranh quyết liệt, xử lý tận gốc các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Công an phối hợp các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc duy trì, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới gắn với công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu phối hợp với các cấp địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cư dân khu vực biên giới không tham gia vận chuyển, mua bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, gắn với việc duy trì trật tự an toàn trên các vùng biển.

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn biên giới, cửa khẩu, địa bàn nội địa và không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Quy định cụ thể nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu trong việc xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Gắn trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn quản lý.