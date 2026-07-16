Chính phủ chỉ đạo mới tháo gỡ vướng mắc cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2

Chủ trì cuộc họp sáng 16/7 về tình hình thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và công tác chuẩn bị Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và phát triển đất nước trong dài hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, nhất là về phương thức đầu tư, nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: VGP).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Hội đồng Thẩm định nhà nước đã hoàn thành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư và kiến nghị tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành ba dự án độc lập gồm: Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2 và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN, PVN và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để báo cáo cấp có thẩm quyền và trình Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan cần tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 27/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm định nhà nước đã hoàn thành thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời kiến nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý, tổ chức thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành thống nhất đánh giá Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời có ý nghĩa về quốc phòng, an ninh. Các ý kiến cho rằng việc triển khai các dự án cần có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Năng lượng - Công nghiệp quốc gia (PVN) đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao; nêu những khó khăn, vướng mắc về cơ chế đầu tư, phương án tính toán hiệu quả đầu tư và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập; giao EVN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, PVN hoàn thiện hồ sơ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các giải pháp hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án.