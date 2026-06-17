Chính phủ lập Hội đồng thẩm định Dự án Vành đai 5 Thủ đô đi qua 7 tỉnh thành miền Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16/6/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Hội đồng).

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Các ủy viên Hội đồng gồm Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp và Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ.

Quyết định nêu rõ, các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn. Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Ban Quản lý dự án Thăng Long và Liên danh tư vấn lập báo cáo tiền khả thi do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO) dẫn đầu cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia.

Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: Đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 5; Hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn và tốc độ cao trên hành lang vận tải các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo đề xuất, dự án có điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km 367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, thành phố Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến khép kín.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 340km (không bao gồm 33km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và cao tốc Hà Nội - Lào Cai).

Tuyến đường đi quaThành phố Hà Nội (chiều dài 51km), Ninh Bình (36km), Hưng Yên (27km), thành phố Hải Phòng (63km), Bắc Ninh (49km), Thái Nguyên (36km) và Phú Thọ (78km).

Về quy mô đầu tư, tuyến chính cao tốc được đề xuất xây dựng theo quy mô 6 làn xe theo quy hoạch; riêng đoạn qua Thái Nguyên (từ Km 248+124 đến cao tốc CT.07) quy mô 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100-120km/h.