Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động phát triển kinh tế ban đêm

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 1/6/2026 Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về giải pháp phát triển thị trường trong nước.

Thị trường trong nước là điểm tựa cho tăng trưởng

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng khẳng định, thị trường trong nước có vai trò, động lực quan trọng, là "điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng", góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường trong nước thích ứng với kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển thị trường trong nước trong giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong tháng 12 năm 2026.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chủ động điều hành, bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu; tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi tình huống. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành thị trường xăng dầu theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Về phát triển hạ tầng logistics là hạ tầng "xương sống" của nền thương mại trong nước, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ và hạ tầng thương mại.

Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025; nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, khẳng định phát triển logistics là hạ tầng "xương sống" của nền thương mại trong nước, kết hợp đa phương thức: hàng không, đường sắt, đường biển, đường sông, đường bộ nhằm giảm giá thành.

Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, phát triển kinh tế ban đêm

Chủ động phát triển kinh tế ban đêm

Thúc đẩy mạnh mẽ thương mại điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Triển khai đồng bộ Luật Thương mại điện tử năm 2025; hoàn thiện cơ chế quản lý đối với thương mại điện tử xuyên biên giới; tăng cường kết nối giữa thương mại điện tử với logistics, thanh toán số và hệ thống phân phối vật lý. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân tham gia các sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh Chương trình thương mại điện tử nông thôn.

Về phát triển kinh tế ban đêm, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, hiện đại, có bản sắc; gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và giải trí; đồng thời, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của người dân.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả môi trường truyền thống và môi trường số. Đây không chỉ là yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà trước hết là bảo vệ chính thị trường, doanh nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam.

Trong đó, Bộ Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc trong công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương với tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới tư duy, cách làm; phát triển thị trường trong nước không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để hỗ trợ tăng trưởng mà còn là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, có khả năng thích ứng và chống chịu cao trước các biến động từ bên ngoài.